Catalina Usme ya es crema. La histórica capitana de la Selección Colombia, reconocida por su zurda prodigiosa y su olfato goleador, se convierte en el fichaje más importante en la historia del equipo femenino de Universitario de Deportes. A sus 35 años, la delantera llega al Perú para reforzar a las ‘Leonas’ en el Torneo Clausura 2025, luego de un paso exitoso por el Galatasaray de Turquía, donde incluso disputó la Champions League Femenina. Su arribo no solo es un golpe de jerarquía para el plantel que dirige Andrés Usme (su hermano), sino también una noticia que eleva la jerarquía del fútbol femenino nacional. Con una trayectoria que incluye tres Copas del Mundo, dos Juegos Olímpicos y cuatro finales de Copa América, su llegada a Ate marca un antes y un después en la Liga Femenina.

La confirmación de su fichaje fue anunciada por Universitario a través de sus redes sociales con un mensaje directo: “Poderío y goles para las Leonas”. En la presentación, se destacó su condición de máxima goleadora histórica de la Selección Colombia, con 65 tantos oficiales, y su récord en la Copa Libertadores Femenina, donde ha celebrado en 37 ocasiones. Cifras que hablan por sí solas y que explican por qué este movimiento ha generado tanta expectativa.

Antes de su arribo al Perú, Usme defendió los colores de clubes como América de Cali, Santa Fe, Pachuca y, más recientemente, Galatasaray. En el equipo turco tuvo la oportunidad de medirse en el máximo torneo de clubes europeos, un desafío que consideró cumplido antes de decidir iniciar una nueva aventura en Sudamérica. Su despedida de Estambul fue emotiva y dejó entrever que todavía tiene mucho fútbol para dar.

Una leyenda en Colombia

En el plano internacional, la trayectoria de Usme es difícil de igualar. Con la Selección Colombia ha disputado cuatro ediciones de la Copa América Femenina, alcanzando el subcampeonato en 2010, 2014, 2022 y 2025, además de consagrarse como máxima goleadora del certamen en 2018. En Copas del Mundo, representó a su país en 2011, 2015 y 2023, y también llevó la camiseta ‘cafetera’ en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016.

Su llegada a Universitario no es solo un refuerzo más, es denotación que el equipo de Ate quiere volver a ser campeón nacional y pelear en competencias internacionales, y para ello ha apostado por una jugadora que aporta liderazgo, experiencia y sobre todo gol. La conexión con el comando técnico también será clave, ya que no es la primera vez que Catalina será dirigida por su hermano Andrés: juntos conquistaron títulos en América de Cali y ahora buscarán repetir la historia en el Perú.

En el Clausura 2025, las ‘Leonas’ marchan con puntaje perfecto tras dos victorias en las primeras jornadas y tienen por delante un calendario exigente. La presencia de Usme podría ser determinante para mantener ese rendimiento y proyectarse como candidatas al título. Su debut oficial con la camiseta crema podría darse este mismo mes, dependiendo de su adaptación y del plan del cuerpo técnico.

El fichaje de Catalina Usme también envía un mensaje al resto de equipos de la Liga Femenina: Universitario está dispuesto a invertir y apostar por figuras internacionales para elevar el nivel competitivo. En países como Brasil, Colombia y Chile, este tipo de incorporaciones ya son habituales, y su arribo podría abrir la puerta para que más futbolistas de renombre lleguen al torneo peruano.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en cómo encajará la delantera en el esquema crema y cuánto impacto tendrá en el Clausura. Si algo ha demostrado a lo largo de su carrera es que los retos la motivan, y en el Perú tendrá uno nuevo: guiar a las ‘Leonas’ hacia un título que las devuelva a la cima e intentar una huella imborrable en el fútbol femenino nacional.

