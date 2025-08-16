La historia está cerca de repetirse. Si en el año 2024 Kevin Serna deslumbró a Fluminense en un enfrentamiento ante Alianza Lima, dejando como resultado una millonaria compra de su pase; para este 2025, hay un jugador que está cerca de tener un momento idéntico: Erick Noriega. El peruano de 23 años recibió una oferta de Gremio y, en las próximas horas, podría hacerse oficial su fichaje por la escuadra de Portoalegre. Desde tienda ‘Tricolor’ están dispuestos a pagar un monto mayor a la cláusula de recisión para una incorporación inmediata.

De acuerdo a información de RPP, Gremio envió una oferta formal a Alianza Lima por la venta de Erick Noriega. Además, según la misma fuente, desde tienda blanquiazul se encuentra analizando la propuesta económica porque, desde Brasil, buscan pagar una cifra que supera la cláusula de salida del jugador, quien renovó su vínculo con la institución en el mes de abril hasta 2028.

El equipo ‘Tricolor’ enfrentó a Alianza Lima en el play-off de la Copa Sudamericana 2025, dejando como saldo un marcador global de 3-1 para Alianza Lima que accedió a los octavos de final. En esta llave, Erick Noriega fue uno de los más destacados, por lo que despertó el interés para lo que resta de la temporada del Brasileirao.

Erick Noriega volvió a Alianza Lima en 2024 luego de hacer juveniles en el club. (Foto: Agencias)

Con el cierre del mercado de fichajes en el fútbol peruano (18 de agosto) de manera próxima, este movimiento podría significar una complicada baja para Alianza Lima. El ‘Samurai’ es uno de los titulares indiscutibles y su polifuncionalidad significa un ‘alivio’ para cualquier planteamiento de Néstor Gorosito tanto en Copa Sudamericana como en Liga 1.

Los números de Noriega en este 2025 con Alianza Lima simbolizan una continuidad en todos los torneos. De los 12 partidos que los blanquiazules disputaron en Copa Libertadores, Erick jugó 11 y en Copa Sudamericana fue titular en los 3. En Liga 1, acumula 20 de 24 posibles entre Apertura y Clausura.

Su llegada a Alianza Lima se dio en el mes de julio de 2024, procedente de Comerciantes Unidos. Si bien inició como defensa en una línea de tres, para el 2025, Néstor Gorosito optó por colocarlo en el mediocampo, posición en la que se consolidó y dejó buenas actuaciones a nivel nacional e internacional.

Por lo pronto, todo cabe indicar que la oferta sería aceptada tanto por un tema económico como el deseo del jugador de tener una experiencia internacional. Además, esta situación lo colocaría aún más en el radar de la Selección Peruana, teniendo en cuenta que ya debutó en la presente Eliminatoria al Mundial 2026.

Erick Noriega. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Allianza Lima?

Luego de vencer por 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a ADT, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 16 de agosto desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

