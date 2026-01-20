Para Alianza Lima, la temporada 2026 significará un reto durísimo en el afán de romper la supremacía de Universitario, equipo que va por el tetracampeonato nacional. Ahora, los blanquiazules serán dirigidos por Pablo Guede quien mostró mucha intensidad en la etapa de pretemporada, sumado a la exigencia para los jugadores del club. Eryc Castillo, uno de los titulares habituales, habló sobre el desarrollo de los amistosos jugados en Uruguay y lo que se viene en las próximas semanas.

“Queríamos empezar el año con el pie derecho, debemos seguir trabajando para lo que viene”, sostuvo el extremo ecuatoriano, quien renovó su vínculo hasta finales de 2028 por una buena temporada en el club tanto en Copa Libertadores como en el Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1.

Castillo fue parte de los amistosos ante Independiente de Avellaneda, Unión de Santa Fe y Colo Colo. Si bien no anotó, fue la primera opción en cuanto a la posición de extremo, alternando con Alan Cantero y Gaspar Gentile, quienes también forman parte de la plantilla para esta temporada.

“Estamos contentos con lo que se está formando y viviendo. En Uruguay tuvimos la posibilidad de conocer a los nuevos compañeros, se está formando algo bueno y esperemos que eso se vea reflejado”, indicó en diálogo con los medios de comunicación, tras su llegada a Lima.

Eryc Castillo. (Foto: Alianza Lima)

Para Castillo, el año significó una buena temporada en cuanto a números porque disputó 45 partidos oficiales, marcando también 12 goles en los torneos que disputó. Eso sí, la deuda pendiente se dio en el torneo local para todo Alianza Lima porque quedaron en el cuarto lugar. Eryc desechó la idea que el 2026 sea una “revancha”.

“No tomo este año como revancha. Debemos ir paso a paso, este tiempo nos ayudaron a reflexionar sobre lo que no se hizo bien la temporada pasada, conocer mejor al cuerpo técnico y trabajar para llegar a un siguiente nivel. Ojalá que este año las cosas salgan de la mejor manera”, concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-2 a Colo Colo, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba al Inter Miami, en el compromiso correspondiente a una nueva edición de la ‘Noche Blanquiazul’. Este encuentro está programado para el sábado 24 de enero desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de Latina TV, canal disponible en diversos cableoperadores como Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y Win TV, además de su versión digital en su página web. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de las plataformas de Depor.

