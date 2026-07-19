Eryc Castillo fue el gran protagonista en el debut de Alianza Lima en el Torneo Clausura 2026. El delantero ecuatoriano marcó un doblete para darle la victoria por 2-1 a los blanquiazules sobre Sport Huancayo, resultado que permitió iniciar el certamen con tres valiosos puntos en Matute.
Tras el compromiso, el atacante destacó la reacción del equipo luego de empezar el partido en desventaja. Castillo aseguró que el grupo nunca perdió la confianza y que la remontada fue fruto del esfuerzo colectivo mostrado durante los 90 minutos.
“Feliz por los goles. Sabíamos que iba a ser un rival complicado. Nos sorprendieron con el gol, pero no bajamos los brazos, seguimos trabajando como lo habíamos planeado y gracias a Dios encontramos el empate y la victoria, que era lo importante”, señaló al finalizar el encuentro.
El ecuatoriano también valoró la actitud que mostró el plantel para sobreponerse al complicado inicio del partido. Consideró que la fortaleza mental del grupo fue determinante para revertir el marcador y quedarse con el triunfo en casa.
Pensando en lo que viene, Castillo reconoció que el Torneo Clausura será una competencia mucho más exigente. Sin embargo, dejó en claro que Alianza Lima se viene preparando para afrontar cada desafío con la máxima intensidad.
“Va a ser más difícil, pero nos estamos preparando para eso. Vamos partido a partido y el grupo está mentalizado en seguir cosechando victorias”, expresó el delantero, quien fue una de las figuras de la jornada.
En el plano personal, el doblete le permitió alcanzar los 11 goles en la temporada, consolidándose como el máximo goleador de Alianza Lima. Su aporte ofensivo vuelve a ser clave para las aspiraciones del conjunto dirigido por Néstor Gorosito.
Pese al destacado rendimiento individual, Castillo prefirió compartir el mérito con sus compañeros y resaltó que los buenos resultados son consecuencia del trabajo grupal. “Esto no es solo de Castillo, es el trabajo del grupo y eso se refleja en el juego”, concluyó.
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