La estabilidad del fútbol profesional en la ciudad de Sullana pende de un hilo tras confirmarse que el Estadio Campeones del 36 no superó las pruebas de la Comisión de Infraestructura de la FPF. Lo que inicialmente se perfilaba como una preocupación técnica por el mal estado del campo, ha derivado en un escándalo administrativo que enfrenta a los dos pilares del deporte en la provincia. El pasado 23 de diciembre, la inspección técnica dejó en claro que el recinto no reúne las garantías mínimas de seguridad ni de infraestructura para la Liga 1 2026.

Esta resolución no solo afecta la localía de Alianza Atlético y Atlético Grau, sino que ha desatado una batalla pública donde las acusaciones de negligencia y falta de inversión son las protagonistas de un fin de año cargado de hostilidad, entre uno de los clubes y el municipio encargado de dicha región.

El club ‘churre’ inició la ofensiva mediante un comunicado oficial donde responsabilizó directamente a la gestión edil por la inhabilitación del recinto sullanero. En el documento, el equipo enfatizó que la administración y el mantenimiento del escenario deportivo competen exclusivamente a la Municipalidad Provincial de Sullana.

Alianza Atlético de Sullana confirmó que la FPF inhabilitó el uso del Campeones del 36.

La dirigencia del “Vendaval” señaló que, pese a ser los usuarios principales, ellos no tienen injerencia legal para realizar obras mayores en un bien público. El club argumentó que la desidia de las autoridades locales ha puesto en riesgo el patrimonio deportivo de la ciudad y la seguridad de los jugadores.

“Para lograr el objetivo de tener fútbol profesional en nuestra ciudad, se requiere la acción directa y oportuna de los responsables de la infraestructura”, reza el comunicado del club. Alianza Atlético instó a la comuna a cumplir con sus funciones para evitar que el equipo deba mudarse a otra región.

La respuesta de la Municipalidad de Sullana

Ni cortos, ni perezosos, hubo descargo inmediato y contundente, de la parte acusada, desmintiendo la versión del club y acusándolos de una falta total de compromiso con el recinto. Según la comuna, el club ha pretendido usar las instalaciones sin realizar el más mínimo aporte para la conservación del gramado.

En un documento detallado, la Municipalidad reveló que el club paga una suma irrisoria de S/ 359 por el alquiler del estadio en cada partido oficial. La entidad edil calificó este monto como “simbólico” y lamentó que, aun así, la institución deportiva no colabore con insumos como abonos o urea.

La acusación más grave llegó al tocar el tema financiero, donde la Municipalidad expuso una deuda acumulada que el club mantiene con la ciudad. El comunicado asegura que Alianza Atlético adeuda un total de S/ 23,500.50 por conceptos de alquiler y porcentajes de taquilla de los años 2024 y 2025.

Comunicado de la Municipalidad de Sullana acusando deudas del club Alianza Atlético.

“Es lamentable que el club, que percibe ingresos por televisión y patrocinio, no pueda cumplir con un pago mínimo que sirve para el mantenimiento del mismo campo”, sentenció la comuna. Con este argumento, la Municipalidad devolvió la responsabilidad al club, acusándolos de “sacar provecho” de la infraestructura pública.

Finalmente, la guerra institucional deja al Estadio Campeones del 36 en el abandono absoluto y sin un plan de contingencia real para las reparaciones exigidas por la FPF. Sin un acuerdo entre ambas partes, Sullana se encamina a un 2026 sin fútbol profesional, dejando a su hinchada como la única perjudicada.

