La carrera de Guillermo Salas podría tomar un giro inesperado en la antesala del 2026, luego de varios meses alejado de los banquillos y tras un último paso complicado por la Universidad César Vallejo. El exentrenador de Alianza Lima, recordado por conseguir el título nacional en 2022, aparece ahora en la agenda de un club que busca dar un golpe en la Liga 2 y que ha avanzado conversaciones para tentarlo con un proyecto que apunta al ascenso. Aunque aún no se ha hecho oficial, el interés es concreto y abre una nueva etapa para el popular ‘Chicho’, quien ha estado vinculado a distintos rumores en los últimos meses, pero sin llegar a cerrar ningún acuerdo.

En este escenario, el nombre del técnico peruano volvió a sonar con fuerza luego de que se conociera que Santos de Nazca, equipo que disputará la Liga 2 en 2026, ha sostenido acercamientos importantes con él. La institución iqueña quiere un entrenador con experiencia y recorrido en el fútbol local, y considera que Salas puede encajar con la idea de sostener un plantel competitivo que pelee por el ascenso a Primera División.

Según información revelada por el periodista Ernesto Macedo, las conversaciones entre ambas partes estarían avanzadas y en una etapa decisiva. El comunicador señaló que las gestiones se han intensificado en los últimos días, al punto de que el entrenador estaría evaluando detalles finales del proyecto deportivo antes de cerrar su respuesta. “Guillermo Salas está cerca de convertirse como director técnico de Santos de Nazca de Liga 2”, destacó en redes.

La posible llegada del técnico de 51 años coincide con un momento particular en su carrera. Tras su salida de César Vallejo en 2024, donde no logró consolidar resultados y el equipo terminó descendiendo, el estratega pasó toda la temporada 2025 sin dirigir, pese a que su nombre fue vinculado a clubes como UTC y ADT. Ninguna negociación prosperó, lo que prolongó su ausencia en la élite del fútbol peruano.

Aun así, su capacidad para liderar grupos y obtener resultados importantes sigue siendo un argumento para clubes que buscan un entrenador con personalidad. No es menor recordar que Salas se coronó campeón nacional con Alianza Lima en 2022, campaña en la que tomó el mando en un momento complejo y logró potenciar al plantel para obtener el título. Aquella temporada marcó su consolidación como técnico en el medio local.

Foto: Club UCV

Su historia como jugador también pesa en su currículum. Durante su etapa profesional, ‘Chicho’ acumuló cinco títulos nacionales, cuatro con Alianza Lima y uno con la Universidad San Martín, además de ser parte de épocas importantes en ambos clubes. Esa experiencia ha sido valorada por distintas instituciones, incluido Santos de Nazca, que apuesta por un técnico reconocido en el país.

El club iqueño, que ha tenido participaciones destacadas en competiciones regionales y busca asegurar protagonismo en el ascenso, ve en Salas una opción para encarar un proyecto a largo plazo. El desafío para el técnico sería asumir por primera vez un equipo de Segunda División, una categoría exigente que demanda constancia, lectura táctica y trabajo con planteles que suelen tener alto recambio.

Por ahora, solo queda esperar el desenlace de las negociaciones. Santos de Nazca continúa trabajando en la conformación de su plantel para la temporada 2026, mientras que el entorno de Salas no ha descartado la posibilidad y la analiza con interés. El acuerdo podría darse en los próximos días si ambas partes alinean condiciones deportivas y contractuales.

