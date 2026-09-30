Fabián Bustos ya está en Lima. El técnico argentino arribó este miércoles 30 de septiembre al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para concretar su regreso a Universitario de Deportes, luego de la salida de Héctor Cúper. De esta manera, el estratega iniciará su segunda etapa al frente del cuadro crema, al que dirigirá en el tramo decisivo de la temporada 2026.

El entrenador llegó procedente del exterior y fue recibido por personal de Universitario en los exteriores del terminal aéreo. A diferencia de su primera llegada al país, Bustos no se detuvo para brindar declaraciones a los medios de comunicación ni tuvo contacto con los hinchas que esperaban su presencia. Tras salir del aeropuerto, abordó directamente una camioneta del club.

Su siguiente destino fueron las oficinas de Universitario, donde avanzará con los últimos detalles de su vínculo y la formalización de su regreso. El acuerdo contempla que Bustos permanezca en la institución hasta diciembre de 2027, por lo que no solo asumirá el cierre de la actual campaña, sino que también tendrá continuidad para planificar la próxima temporada.

Bustos vuelve a Ate después de haber dirigido al equipo durante el año del centenario y de conseguir el título nacional de 2024. En aquella primera etapa estuvo al mando de 49 partidos, con un registro de 29 triunfos, 12 empates y ocho derrotas, números que acompañaron una campaña que terminó con la ‘U’ levantando el campeonato.

Fabián Bustos tendrá su segunda etapa en Universitario. (Foto: Getty Images)

Ahora, el contexto será diferente, pues el argentino toma el equipo después de la salida de Héctor Cúper. La ‘U’ atraviesa la parte decisiva del Torneo Clausura 2026 y tendrá como principal objetivo pelear por el trofeo del segundo certamen del año, con la posibilidad de mantener vigente su aspiración de conseguir el tetracampeonato.

La vuelta de Bustos también significa el regreso de un entrenador que conoce el plantel, la institución y el entorno de Universitario. El argentino llega luego de su experiencia más reciente en Millonarios de Colombia y asumirá nuevamente un vestuario que deberá prepararse para afrontar las últimas jornadas del torneo nacional.

Con su llegada a Lima, comienza formalmente una nueva historia entre Fabián Bustos y Universitario. El técnico deberá completar los trámites correspondientes, asumir el trabajo con el plantel y empezar a preparar sus primeros partidos de esta segunda etapa, que tendrá como prioridad inmediata el cierre del Torneo Clausura 2026.

Fabián Bustos salió campeón con Universitario en la temporada 2024. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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