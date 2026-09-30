Después del 4-1 sufrido a manos de Estados Unidos el pasado fin de semana, la Selección Peruana necesitaba lavarse la cara con una actuación decente en su siguiente presentación. Por amor propio y por vergüenza deportiva. Así pues, si bien el resultado frente a México fue un empate por 1-1, lo visto en el Red Bull Arena de Nueva Jersey dejó mejores sensaciones desde lo colectivo y confirmó la necesidad de darle más rodaje a piezas individuales que han tomado muy en serio su llegada a la ‘Blanquirroja’.

En ese sentido, Mano Menezes dialogó con los medios de comunicación tras el pitazo final y analizó lo ocurrido en el terreno de juego, valorando la mejoría de sus jugadores con respecto a lo visto el sábado en Orlando. En medio de eso, reconoció que cuando recibió a los jugadores tras la convocatoria, muchos de ellos no estaban en óptimas condiciones y tuvo que utilizar la primera semana de trabajo para recuperarlos.

“Cuando recibimos al grupo, recibimos a jugadores que no estaban en tan alto nivel. La primera semana tuvimos que hacer una semana de trabajo de recuperación y la segunda semana fue un trabajo fuerte. El primer partido nos costó eso, estuvimos más lentos y perdiendo el balón. Sabíamos que estaríamos mejor, eso se les dijo a los jugadores y se vio un equipo mejor tácticamente, a partir de allí, con una mayor fuerza mental y mejor preparado en todos los sentidos”, sostuvo.

Al explicar su estrategia para hacerle frente a México, un seleccionado que también se está reconstruyendo pensando en el próximo ciclo mundialista, el brasileño agregó: “Usamos un cuarto hombre por la derecha y usamos a Yotún, jugamos con un jugador más en la volante. Sabíamos más o menos cómo se podía dar el partido, usamos mucho la estrategia y tratamos de encontrar espacios para poder ganar el partido”.

Mano Menezes lleva seis partidos al manos de la Selección Peruana. (Foto: Getty Images)

Para Mano, hubo paridad en el juego contra los dirigidos por Rafael Márquez y mostraron un crecimiento de valorar, no sin antes reconocer que todavía hay mucho por mejorar, sobre todo en la toma de decisiones en el centro del campo. Eso sí, apuntó a tres nombres claves pensando en las Eliminatorias: Oslimg Mora, Marco Huamán y Piero Magallanes.

“Se vio una paridad muy importante en oportunidades, perdimos un poco de pase, pero debemos mejorar y el proceso continúa. Estamos en el segundo partido de la fecha FIFA. Estoy feliz porque encontramos tres jugadores importantes que van a estar en el grupo que jugará las Eliminatorias”, agregó.

Según la óptica del extécnico de Gremio, la Selección Peruana está en condiciones de competirle a cualquier rival, siempre y cuando asuma sus limitaciones desde lo defensivo y sepa ser un equipo corto como lo fue contra México. Aunque esto no se vio la semana pasada frente a Estados Unidos, cree que la ‘Bicolor’ puede seguir replicando y mejorando actuaciones como las de anoche.

“Me preguntaron sobre bondades defensivas, pero nosotros tenemos una teoría y eso se torna práctica conforme al desempeño de nuestros jugadores. Hoy (ayer) el desempeño fue muy bueno. Eso es lo que debe hacerse: competir. No lo conseguimos hacer ante Estados Unidos, pero creo que Perú puede enfrentar a cualquier adversario. Es lo primero que tenemos que hacer en el camino y seguir por allí”, apuntó.

Mano Menezes quedó encantado con el rendimiento de Oslimg Mora en el mediocampo, mostrándose suelto en cada acciones y confirmando su gran presente en Sport Boys. “Mora es la confirmación de que sabemos considerar una cosa de la otra. Contra Canadá tendremos oportunidad de ver a otros futbolistas también”, aseveró.

Por último, Mano hizo hincapié en la idea de jugar algunos amistosos en ciudades de altura y poder replicarlo más adelante en las Eliminatorias. “Nosotros pensamos en jugar en altura, todos lo saben. Para ello tenemos que encontrar jugadores que jueguen en Perú, porque la adaptación es más fácil que los que juegan en Europa”, puntualizó.

Marco Huamán es uno de los jugadores que convenció a Mano Menezes. (Foto: ITEA Sports)

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de empatar por 1-1 con México, Perú volverá a tener actividad este fin de semana cuando enfrente a Canadá, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso por la fecha FIFA. Dicho encuentro está programado para este sábado 3 de octubre desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Saputo Stadium.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal abierta de América TV (Canal 4), así como en su versión digital disponible en América tvGO. Asimismo, Bicolor+ es otra de las opciones para ver este encuentro, canal al que se puede acceder a través del servicio de Bitel 360. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir este partido en todas las plataformas de Depor.

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