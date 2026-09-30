Yoshimar Yotún fue una de las voces de la Selección Peruana tras el empate 1-1 frente a México, en el amistoso disputado en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. El capitán de la ‘Bicolor’ destacó la respuesta del equipo ante un rival que, según señaló, atraviesa un proceso de crecimiento y que ya dejó señales importantes en el último Mundial.

“Fue un partido difícil, con una selección que viene creciendo. En el Mundial lo demostró”, manifestó el mediocampista en diálogo con Bicolor+. Yotún valoró así la exigencia que significó medirse ante el combinado mexicano y resaltó la manera en que Perú afrontó un encuentro que tuvo momentos de bastante intensidad.

El futbolista hizo especial énfasis en el trabajo realizado durante la primera mitad, cuando la Selección Peruana consiguió tener mayor control de la pelota y pudo desarrollar su juego. “Hicimos un buen partido, tuvimos la pelota el primer tiempo y jugamos”, explicó el volante, quien consideró que el equipo encontró espacios para competir de igual a igual durante varios pasajes del compromiso.

Para el complemento, el trámite cambió y la ‘Blanquirroja’ tuvo que mostrar otra faceta para sostener el resultado. En ese sentido, Yoshimar Yotún destacó la entrega de sus compañeros y la capacidad de responder ante las dificultades. “El equipo metió mucho en el segundo tiempo”, sostuvo, resaltando el esfuerzo colectivo mostrado en la parte final del encuentro.

Yoshimar Yotún es capitán de la Selección Peruana. (Foto: ITEA)

Más allá del empate, el referente de la ‘Bicolor’ aseguró que el grupo terminó conforme con la actuación y con la posibilidad de volver a competir desde sus principales virtudes. “El grupo, pese a que fue 1-1, se va tranquilo porque hemos vuelto a competir con nuestras armas, haciéndonos fuertes”, señaló. Además, aprovechó para felicitar públicamente a sus compañeros por el desempeño ante México.

El resultado también tiene un componente anímico para el plantel peruano, sobre todo después de la derrota por 4-1 sufrida en el amistoso anterior ante Estados Unidos. Yotún reconoció que no era sencillo afrontar nuevamente un partido luego de aquel golpe, pero destacó la reacción mostrada por el equipo. “Nosotros tenemos una frase dentro de la selección: cuando uno se pone la ‘Blanquirroja’, no hay amistosos”, recordó.

Finalmente, el volante consideró que esta clase de partidos puede servir como punto de partida para llegar en mejores condiciones al próximo objetivo. “Es difícil jugar luego de una derrota 4-1, pero el equipo demostró carácter y seguramente para el inicio de las Eliminatorias estará mucho mejor”, afirmó. Con ese mensaje, el volante de Sporting Cristal cerró su análisis de un empate que dejó a Perú con buenas sensaciones y la confianza renovada de cara al amistoso contra Canadá en Montreal.

Perú y México empataron por 1-1 en un amistoso disputado en Nueva Jersey. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

Luego de empatar por 1-1 con México, Perú volverá a tener actividad este fin de semana cuando enfrente a Canadá, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso por la fecha FIFA. Dicho encuentro está programado para este sábado 3 de octubre desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Saputo Stadium.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal abierta de América TV (Canal 4), así como en su versión digital disponible en América tvGO. Asimismo, Bicolor+ es otra de las opciones para ver este encuentro, canal al que se puede acceder a través del servicio de Bitel 360. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, podrás seguir este partido en todas las plataformas de Depor.

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