Universitario de Deportes puso punto final a la incertidumbre que se generó durante los últimos días en torno a Héctor Cúper. El cuadro crema anunció oficialmente la salida del técnico argentino luego de una reunión con la administración, poniendo fin a su etapa al frente del primer equipo. Ahora, será Piero Alva quien asuma el equipo de manera interina.

La decisión se conoce después de la goleada por 4-0 ante Deportivo Garcilaso, resultado que significó un duro golpe para los cremas en el Torneo Clausura y que abrió las dudas sobre la continuidad del entrenador. A partir de ese encuentro comenzaron a surgir distintas versiones sobre el futuro del comando técnico.

En un primer momento, Franco Velazco, administrador de Universitario, había respaldado públicamente a Cúper y descartado que su continuidad estuviera en evaluación. “De ninguna manera”, respondió cuando fue consultado sobre una posible salida del entrenador tras la derrota en Cusco.

Sin embargo, durante los días siguientes el panorama fue cambiando. Mientras Cúper continuaba trabajando con normalidad junto al plantel, comenzaron a circular informaciones sobre una posible modificación en el comando técnico. Incluso, el nombre de Fabián Bustos apareció entre las versiones que surgieron alrededor del futuro del equipo.

Finalmente, este martes 29 de septiembre, Universitario hizo oficial la salida de Cúper. En su comunicado, el club informó que, tras una reunión entre la administración y el entrenador, ambas partes acordaron dar por culminado su vínculo como entrenador del primer equipo.

La institución también agradeció al técnico argentino y a su cuerpo técnico por el profesionalismo y compromiso demostrados durante su permanencia en el club, luego de que asumiera la dirección técnica tras la salida de Javier Rabanal debido a los malos resultados en el Torneo Apertura.

Ahora, Universitario tendrá a Piero Alva como entrenador interino. El exfutbolista y actual integrante del club estará a cargo de los entrenamientos del primer equipo, acompañado por Guillermo Tomasevich como su asistente técnico.

La ‘U’ deberá reorganizarse rápidamente para afrontar el tramo decisivo del campeonato. El equipo crema volverá a competir ante Melgar en el Estadio Monumental, en un partido clave para sus aspiraciones en el torneo. Alianza Lima, por su parte, ya tiene asegurada su presencia en la definición por el título nacional tras conquistar el Torneo Apertura.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Luego de su última derrota por 4-0 a manos de Deportivo Garcilaso, Universitario volverá a tener actividad luego del receso cuando reciba a Melgar, en el compromiso correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 10 de octubre desde las 7:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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