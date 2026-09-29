Eryc Castillo atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó a Alianza Lima y, justamente por eso, su nombre empezó a aparecer nuevamente en el radar del fútbol mexicano. En las últimas horas, medios de Ecuador señalaron un supuesto interés de Santos Laguna, club en el que el delantero ya tuvo un paso entre 2019 y 2020. Sin embargo, desde La Victoria ya existe una postura clara sobre lo que podría ocurrir con la ‘Culebra’.

Según la información difundida este martes en el programa Modo Fútbol, hasta el momento no existe ningún contacto formal de Santos Laguna con Alianza Lima para intentar contratar al atacante. El cuadro blanquiazul, además, no tendría previsto desprenderse de una de sus principales piezas en este tramo de la temporada. Castillo mantiene vínculo con la institución hasta diciembre del 2028.

La prioridad de Alianza Lima es que el ecuatoriano continúe en el plantel al menos hasta el cierre de la presente campaña. Su importancia para el equipo de Pablo Guede ha crecido considerablemente en los últimos meses, especialmente por la nueva posición que viene ocupando. El técnico argentino lo ha acercado al área y lo utiliza con mayor libertad, una modificación que el propio futbolista ya había destacado por permitirle estar más cerca del arco.

Y los números acompañan ese cambio. Eryc Castillo terminó el Apertura 2026 con nueve goles y rápidamente mantuvo su producción en el Clausura. De hecho, en las primeras fechas del segundo torneo del año marcó dos tantos ante Sport Huancayo y otros dos frente a Comerciantes Unidos, mientras que posteriormente volvió a aparecer ante Alianza Atlético.

Eryc Castillo registra 17 goles con Alianza Lima en la temporada 2026. (Foto: Alianza Lima)

Su crecimiento goleador resulta todavía más llamativo cuando se compara con el 2025. Durante su primera temporada con Alianza Lima, Castillo cerró el año con 12 goles en todas las competiciones, aunque solamente seis correspondieron a la Liga 1. En 2026, en cambio, ya había alcanzado los nueve tantos únicamente en el Apertura y llegó a 17 goles en la Liga 1 tras su anotación frente a ADT en la fecha 10 del Clausura.

Ese repunte no se explica solamente por una mayor efectividad. La modificación táctica realizada por Pablo Guede también cambió la manera en la que Castillo participa de los ataques. De ser un futbolista acostumbrado a partir desde los extremos y aprovechar su velocidad en el uno contra uno, pasó a tener más presencia como segundo delantero, apareciendo con frecuencia dentro del área y aprovechando los espacios que dejan los delanteros.

Por eso, su continuidad se ha convertido en un asunto relevante para Alianza Lima. El ecuatoriano no solo es uno de los principales responsables de la producción ofensiva del equipo, sino también una pieza que el comando técnico considera importante para afrontar el cierre del Torneo Clausura. En su segundo año en el club, el atacante ha conseguido superar ampliamente su registro anterior y convertirse en uno de los nombres más determinantes del plantel.

Santos Laguna, mientras tanto, aparece como una posibilidad vinculada a su pasado en México, pero por ahora no existe una negociación formal con Alianza Lima. Castillo ya defendió la camiseta de los ‘Guerreros’ entre 2019 y 2020, etapa en la que disputó 33 partidos y marcó cuatro goles. Así, mientras surgen versiones desde Ecuador sobre un posible regreso, en Matute la posición conocida es mantener a la ‘Culebra’ para afrontar el cierre de la temporada y seguir contando con el futbolista que se ha convertido en una de las principales cartas ofensivas de Guede.

Eryc Castillo tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2028. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-0 ADT, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Palestino, en el compromiso amistoso previo al reinicio del Torneo Clausura 2026. Dicho encuentro está programado para este miércoles 30 de septiembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

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