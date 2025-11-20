Alianza Lima esperar cerrar de la mejor manera el Torneo Clausura y encarar con todo el play-offs por ser Perú 2 y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. De hecho, necesita quedar segundo en el acumulado para disputar de arranque la final, caso contrario lo hará desde semifinales ante Sporting Cristal. Por dicho tema, los fichajes y renovaciones han quedado en stand-by, siendo uno de los perjudicados Hernán Barcos, quien vence contrato a fin de año y todavía no define su futuro. En ese camino, un exótico club de Uruguay estaría interesado en el ‘Pirata’: Albion FC, recién ascendido a Primera División.

“¿‘Pirata’ al ‘Decano’? Albión quiere reforzarse para su vuelta a 1ª y busca la llegada del histórico delantero argentino, Hernán Barcos. Viene de una buena temporada en Alianza Lima", fue el post en X (antes Twitter) de la cuenta @PasesUruguay, que informa el día a día de fichajes y rumores del campeonato uruguayo, con respecto a la información que se maneja por el interés de este recién ascendido por el actual delantero aliancista.

Albion FC viene de proclamarse campeón de la Segunda División de Uruguay con 50 puntos, tres más que su escolta Colón. Por ello, el próximo año jugará en la Liga AUF y debe hacer frente a Peñarol, Nacional, Defensor Sporting, entre otros clubes grandes del fútbol ‘charrúa’. Por ese motivo, buscará reforzarse con gente de experiencia y uno de los apuntados, según el medio, es el popular ‘Pirata’.

Durante la final de vuelta por el Torneo Clausura de la Liga Femenina entre Alianza Lima y Universitario, el administrador del club íntimo Fernando Cabada fue consultado sobre algunos avances con respecto a las renovaciones, como el caso del ‘Pirata’, y señaló que “no me ha llegado ninguna carta o pedido que diga “estas son mis decisiones de renovación” a mi escritorio, y soy muy respetuoso de cualquier decisión de la parte deportiva".

Hernán Barcos, por su parte, señaló hace unos días que se encuentra tranquilo y espera terminar el año para enfocarse en su futuro. “Estoy tranquilo y esperando que se den las cosas. Hay que esperar que termine el campeonato, no hay nada dicho todavía. Hemos conversado y quedamos en volver a hablar cuando finalice el torneo. Todos los años pasa lo mismo. Tenemos que enfocarnos en lo que estamos haciendo”, declaró en su momento.

Queda ver qué decide Alianza Lima o si cambia sus planes para evitar que algún futbolista del plantel, y sabiendo que la directiva lo tiene en sus planes, busque otro horizonte. Si bien Albion FC de Uruguay no es un equipo atractivo para el ‘Pirata’, el interés está y podría cambiar la perspectiva del delantero, quien dejó en claro que quiere jugar al menos un año más en La Victoria.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de la para de actividad por la Fecha FIFA, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana, cuando reciba a UTC, por la jornada 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho compromiso está programado para el domingo 23 de noviembre desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.





