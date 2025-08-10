Hace apenas unos meses, el nombre de Facundo Callejo no figuraba en las conversaciones futboleras del Perú. Sin embargo, el delantero argentino, fichaje de Cusco FC para esta temporada, ha protagonizado un ascenso categórico: goles decisivos, actuaciones destacadas y un aporte clave para que su equipo se mantenga en la pelea por el Torneo Clausura 2025. Su instinto goleador lo ha colocado en lo más alto de la tabla de artilleros de la Liga 1, pero esta vez su nombre trascendió fronteras por un motivo particular: apareció en una lista internacional que lo pone codo a codo con figuras de talla mundial.

La sorpresa llegó cuando en redes sociales comenzó a circular una gráfica con los máximos goleadores argentinos del 2025 en todo el planeta. Allí, entre nombres como Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Lautaro Martínez (Inter de Milán), figuraba el atacante del cuadro cusqueño.

Fiel a su estilo directo y con sentido del humor, Facundo Callejo no dejó pasar la oportunidad de reaccionar. Desde su cuenta de X (antes Twitter), citó la publicación y agregó un mensaje que rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

“Son 18 los míos… Ojo, Lío, eh. No te relajes”, escribió, aludiendo al mismísimo Lionel Messi en tono amistoso. El comentario desató una ola de respuestas, desde bromas hasta mensajes de apoyo, en los que muchos hinchas se animaron a soñar con ver al ‘Facu’ peleando por un lugar entre los mejores goleadores argentinos del año.

Facundo Callejo sobre la tabla de goleadores argentinos en el 2025 | Foto: X

¿Son 18 o 17 goles de Callejo?

Sin embargo, detrás de la broma también hay un detalle curioso: el delantero sostiene que ya alcanzó los 18 tantos en la temporada, aunque la estadística oficial de la Liga 1 le reconoce 17. La diferencia radica en un gol ante Binacional que, según los registros, fue un autogol de Dennis Pérez, pero que Callejo considera como propio.

Más allá de la polémica numérica, lo cierto es que el argentino vive un momento estelar en su carrera. Con sus 17 anotaciones oficiales, lidera la tabla de artilleros del torneo, por encima de jugadores como Jhonny Vidales (14) y Pablo Erustes (11).

Su rendimiento ha sido tan determinante que Cusco FC se mantiene como serio aspirante al título del Clausura, con Callejo como principal referente ofensivo. La química con sus compañeros y su capacidad para resolver en el área lo han convertido en una pieza indispensable para el equipo.

Mientras tanto, la competencia con Messi y compañía por un lugar en el ranking mundial sigue siendo, por ahora, una divertida anécdota. Pero para Callejo, cada gol anotado es un paso más hacia un objetivo mayor: cerrar el año como el máximo artillero argentino, sin importar si juega en Europa, Estados Unidos o la altura cusqueña.

Facundo Callejo. (Foto: Liga 1)

