Si hubiesen cumplido las expectativas de lo que mostraron en divisiones menores y por qué Alianza Lima y Universitario de Deportes los contrataron, Catriel Cabellos y Yuriel Celi, respectivamente, hoy serían parte del recambio generacional para el próximo proceso de la Selección Peruana. De todos modos, este 2025 podrían relanzar su carrera en el mismo equipo y el recién ascendido a Liga 1, FC Cajamarca. Ambos están en la mira del ‘Caballo Negro’ a pedido de su DT Carlos Silvestri, quien se viene armando con mucha gente de experiencia para mantener la categoría en su estreno en Primera División.

Según la información del periodista Alfredo Ccasa, Cabellos y Celi vienen negociando su llegada a FC Cajamarca. En el caso de Catriel, Sporting Cristal compró su pase a Alianza Lima y tiene contrato hasta 2028. Es decir, en caso de concretarse, se trataría de un préstamo por todo el 2026. En tanto que Celi, que estuvo cedido este año en Deportivo Garcilaso, culminó contrato con Universitario y podría llegar con su pase en la mano al recién ascendido.

Ambos con presentes similares en cuanto a la continuidad que tuvieron en 2025. En el caso de Catriel Cabellos, tras su paso por las divisiones menores de Racing Club de Argentina, Alianza Lima apostó por traerlo al fútbol peruano en 2024 y tuvo buenos números en su primer año en la Liga 1: seis goles y cuatro asistencias en 31 partidos. Al año siguiente, Sporting Cristal dio el golpe y compró su pase, pero en La Florida dejó números en rojo: apenas una asistencia en 29 partidos, contando Liga 1 y Copa Libertadores.

Con respecto a Yuriel Celi, irrumpió en la Academia Cantolao, donde conoce a Carlos Silvestri, quien pidió su fichaje a FC Cajamarca, y llegó a Universitario en 2023 luego de una buena temporada en Carlos A. Mannucci. Este año, a préstamo en Deportivo Garcilaso, completó 31 partidos y dio una asistencia. La mayoría de partidos lo jugó ingresando desde la banca y no logró ganarse un lugar en el equipo titular del ‘Pedacito de Cielo’.

Ambos coincidieron en la Selección Peruana Sub-23. Catriel Cabellos y Yuriel Celi fueron titulares en un amistoso en 2022 ante Chile en Iquique, con derrota 1-0. En dicho equipo también jugaron Diego Enríquez, Renzo Garcés, Juan Pablo Goicochea, Diego Romero y Alfonso Barco, quienes recientemente jugaron por la Bicolor y serán base del próximo proceso al Mundial 2030.

De concretarse, Cabellos y Celi se sumarán a Pablo Lavandeira, Pablo Míguez, Hernán Barcos y Ricardo Lagos, con pasado en Alianza Lima. Además, Carlos Gómez, Mauricio Arrasco, Said Peralta y Axel Moyano también serán presentados en el ‘Caballo Negro’ a préstamo desde Matute. Algunos futbolistas todavía no fueron anunciados debido a que tienen acuerdos contractuales hasta el 31 de diciembre, por lo que el 1 de enero del 2026 ya se hará oficial su llegada a FC Cajamarca.

La dirigencia del club también viene ultimando detalles para su presentación oficial ante toda su hinchada. Según adelantó el periodista Ernesto Macedo, el rival elegido sería The Strongest de Bolivia, programado para el 18 de enero. La presencia de estos refuerzos aumentaría significativamente el atractivo del evento que se disputaría en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca.

Dicho escenario fue inspeccionado por la directiva del recién ascendido a la Liga 1 y confirmaron que se encuentra en buenas condiciones. FC Cajamarca, a priori, tiene como objetivo mantener la categoría, pero debido a las incorporaciones que se vienen sumando, con el ‘Pirata’ Barcos a la cabeza, luchar por un torneo internacional es el sueño de un equipo que hará su debut en la máxima categoría del fútbol profesional.

