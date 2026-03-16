El presente de Universitario tiene como uno de sus principales protagonistas a Alex Valera, quien atraviesa un gran momento futbolístico en la Liga 1. El delantero se ha consolidado como pieza clave en el esquema del equipo crema. Sus goles han sido determinantes en los últimos campeonatos. Además, su rendimiento ha generado gran expectativa entre los hinchas.

Luego de conseguir el tricampeonato, el atacante no se conforma con lo logrado hasta el momento. Por el contrario, ha dejado en claro que su ambición va mucho más allá. Valera piensa en seguir ampliando la historia reciente del club. Su mentalidad apunta a nuevos desafíos. Y su enfoque está puesto en mantener la competitividad del equipo.

En ese sentido, el delantero fue claro al referirse a su principal objetivo con Universitario. “Mi sueño es ser tetracampeón”, afirmó con firmeza en recientes declaraciones. Esta frase refleja la mentalidad ganadora que predomina en el plantel. Además, evidencia la confianza que existe en el grupo. Y deja claro que el objetivo es seguir dominando el torneo local.

Valera también destacó la importancia del trabajo colectivo para alcanzar ese objetivo. Señaló que el grupo mantiene la humildad pese a los éxitos conseguidos. Considera que ese ha sido uno de los pilares fundamentales del equipo. Asimismo, resaltó el compromiso de todos los jugadores. Y aseguró que seguirán trabajando con la misma intensidad.

En medio de este contexto, la posible llegada de nuevos refuerzos también genera expectativa. Uno de los nombres que ha sonado es el de Bryan Reyna. La competencia interna podría elevar el nivel del equipo. Valera entiende que esto será positivo para el grupo. Y considera clave tener variantes para afrontar la temporada.

Por otro lado, el delantero también ya vive lo que será el clásico ante Alianza Lima. Este encuentro es uno de los más esperados del Torneo Apertura. Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos. El partido podría marcar diferencias en la tabla. Y promete ser intenso de principio a fin.

“Se pelearán puntos importantes”, señaló Valera sobre el clásico. El atacante es consciente de lo que está en juego en este tipo de encuentros. No solo se trata del orgullo, sino también de la lucha por el título. Cada detalle puede ser determinante en el resultado. Y el margen de error será mínimo.

Universitario vs. Alianza Lima se enfrentarán en la fecha 9 del Torneo Apertura en el Estadio Monumental. (Foto: LFP)

De esta manera, Alex Valera reafirma su ambición con Universitario de Deportes. El delantero no solo quiere seguir anotando goles, sino también conquistar nuevos títulos. El tetracampeonato se presenta como el gran objetivo del plantel. Y con esa mentalidad, buscarán seguir haciendo historia.

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