Miguel Trauco quedó libre en el mercado tras su salida de Alianza Lima y fue vinculado con Cienciano. Desde la dirigencia cusqueña confirmaron que existieron conversaciones con su entorno. El lateral era una de las opciones para reforzar al equipo en la Liga 1. Sin embargo, las negociaciones no avanzaron por sus altas pretensiones económicas. De esta manera, su llegada al conjunto imperial quedó descartada.

Según reveló el directivo del club imperial, Guido Gallegos, el futbolista solicitó un salario cercano a los 60 mil dólares mensuales, cifra que excede ampliamente el presupuesto que manejan los equipos de la Liga 1.

El dirigente explicó que el club analizó la posibilidad de fichar al defensor, pero finalmente se decidió descartar la operación. Desde la interna del ‘Papá’ consideran que pagar ese monto sería romper la estructura salarial del plantel.

“No es que no tengamos dinero, pero no se puede pagar una cantidad así en el mercado peruano”, señaló el directivo al referirse a la negociación que finalmente no prosperó.

En un inicio, el nombre del exjugador de la selección peruana había sido evaluado como posible refuerzo para el equipo cusqueño. Sin embargo, las conversaciones no avanzaron debido a las exigencias económicas planteadas por el entorno del futbolista.

Incluso, desde la dirigencia señalaron que el club prefiere mantener el equilibrio financiero antes que realizar contrataciones que puedan afectar el presupuesto de la institución. Por ello, optaron por continuar con el plantel actual para el Torneo Apertura.

El lateral peruano, que también fue relacionado con otros equipos del fútbol local, continúa evaluando opciones para definir su próximo destino. Hasta el momento, no ha logrado concretar un acuerdo con ningún club.

De esta manera, la posibilidad de ver a Miguel Trauco defendiendo la camiseta de Cienciano quedó descartada. El elevado salario solicitado terminó siendo el principal obstáculo para que el fichaje pudiera concretarse.

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