Yuriel Celi fue anunciado oficialmente como nuevo refuerzo de Sport Boys para lo que resta de la temporada 2026. El club chalaco confirmó su incorporación a través de sus redes sociales con un mensaje de bienvenida dirigido al futbolista. Universitario también informó sobre la salida temporal del jugador.

El volante ofensivo llega en condición de préstamo desde Universitario de Deportes, institución con la que mantiene contrato vigente. El acuerdo entre ambas instituciones se concretó antes del cierre del mercado de fichajes de la Liga 1, permitiendo que el futbolista se sume al plantel rosado para disputar el Torneo Apertura y el resto de la temporada.

En el anuncio oficial, Sport Boys dio la bienvenida al jugador con un mensaje dirigido a los hinchas del club. “Bienvenido al Primer Campeón”, publicó la institución del Callao al confirmar la llegada del mediocampista nacional al equipo.

Por su parte, Universitario de Deportes también se pronunció en redes sociales para despedir temporalmente al jugador. El club crema le deseó éxitos en esta nueva etapa, esperando que pueda sumar continuidad y regresar con mayor experiencia al equipo.

¡Éxitos, Yuriel! Así despidió Universitario de Deportes a Yuriel Celi. (Foto: Universitario)

La salida de Celi se produce debido a que no venía teniendo minutos en el plantel dirigido por el técnico crema. Ante este escenario, la dirigencia decidió buscarle una nueva oportunidad en otro club de la Liga 1 para que pueda tener mayor protagonismo durante la temporada.

Cabe recordar que el mediocampista ya había sido cedido anteriormente a otro equipo del torneo local. Durante la temporada pasada jugó a préstamo en Deportivo Garcilaso, donde sumó varios partidos y buscó consolidarse dentro del fútbol profesional.

Con 24 años, Celi es considerado uno de los futbolistas con proyección en el fútbol peruano. A lo largo de su carrera ha pasado por clubes como Academia Cantolao, Carlos A. Mannucci y también tuvo una experiencia en el fútbol europeo.

La llegada a Sport Boys le abre la puerta al mediocampista para recuperar protagonismo en la Liga 1. En el conjunto chalaco confían en que su calidad técnica y la experiencia adquirida en equipos protagonistas del torneo aporten solidez al plantel durante la presente temporada.

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