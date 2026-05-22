FC Cajamarca decidió romper su silencio tras las fuertes acusaciones realizadas por Arley Rodríguez en los últimos días. El delantero colombiano denunció públicamente presuntos actos de extorsión y amenazas dentro del club, declaraciones que generaron molesta de la directiva cajamarquina y emitieron un comunicado respecto a ello.
El atacante aseguró que su salida de la institución no se debió únicamente a temas deportivos, sino también a problemas internos relacionados con presiones económicas y presuntas amenazas contra algunos jugadores del plantel profesional.
Incluso, Rodríguez señaló que desde la dirigencia habrían intentado reducirle un 30% de su salario y mencionó que algunos futbolistas recibieron mensajes intimidatorios, incluyendo fotografías de armas y familiares.
Tras la polémica generada, FC Cajamarca publicó un comunicado oficial rechazando de manera categórica todas las acusaciones realizadas por el exfutbolista del club. La institución aseguró que nunca existieron actos de hostilidad ni amenazas contra integrantes del plantel.
“Negamos la existencia de cualquier acto de hostilidad laboral contra los futbolistas del plantel actual”, señaló el cuadro cajamarquino en parte del comunicado difundido en redes sociales.
Además, la institución sostuvo que la salida de Arley Rodríguez respondió exclusivamente a faltas graves cometidas por el jugador y no a motivos económicos ni extradeportivos, como aseguró el delantero colombiano en sus declaraciones públicas.
Por otro lado, FC Cajamarca advirtió que iniciará acciones legales contra el futbolista si no se rectifica en un plazo de 48 horas respecto a las acusaciones realizadas contra la dirigencia y la institución.
Ahora, FC Cajamarca se prepara para enfrentar a Alianza Atlético en la penúltima jornada del Torneo Apertura en el Estadio Campeones del 36.
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