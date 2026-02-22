Edisson Omar Zavaleta no ocultó la satisfacción por el 3-1 ante Melgar, pero tampoco se dejó llevar por la euforia. “Sí, hermano. La verdad un poco tranquilo”, dijo apenas empezó la charla, todavía con la adrenalina del primer triunfo en el fútbol profesional dando vueltas. En Cajamarca se celebró fuerte, pero el presidente de FC Cajamarca tiene claro que esto recién comienza.

La figura indiscutible fue Hernán Barcos. Entró y en 33 minutos liquidó la historia con tres goles que desarmaron cualquier resistencia. Seis tantos en cuatro fechas lo tienen como goleador del torneo. Pero Zavaleta explicó por qué no arrancó desde el inicio: “No estuvo suplente, estaba un poco mal. Por eso le dimos últimos minutos. Estábamos cuidando para el partido con la ‘U’”.

La decisión fue médica y estratégica. No quisieron arriesgarlo. Lo pensaron en frío. Y cuando ingresó, respondió con jerarquía. A los 42 años, Barcos demostró que la vigencia no siempre se mide en kilómetros recorridos, sino en lectura y contundencia. Su presencia, además, ordena a un equipo que todavía está buscando su identidad.

¡Hat trick! Barcos logró anotar tres goles en el partido Melgar vs FC Cajamarca | Foto: Facebook FC Cajamarca

Pese a la victoria, Zavaleta no pierde de vista lo que falta. “Aún le falta al equipo. Quiero que el equipo tenga idea de juego. Ayuda mucho Hernán”, sostuvo con franqueza. No se conforma con ganar; quiere ver un funcionamiento, una estructura que sostenga el proyecto más allá de un resultado puntual.

La preocupación va más allá del presente inmediato. El dirigente plantea un escenario inevitable: “Pero si llega el momento que no esté, entonces debe trabajar el 300% el profesor”. El mensaje es claro: el equipo no puede depender únicamente del goleador. El cuerpo técnico tendrá que construir un colectivo que se sostenga por sí mismo.

“Hacer que se note que se está jugando bien”, remató Zavaleta, casi como una consigna. En Cajamarca celebran el primer paso, pero saben que el verdadero desafío está en la continuidad. El triunfo ilusiona; el trabajo diario será el que confirme si esta historia recién empieza a escribirse o si solo fue una gran noche.

Finalmente, FC Cajamarca visitará a Universitario de Deportes el próximo domingo 1 de marzo, en el Estadio Monumental. El partido está programado para las 6:00 p.m. (hora peruana).