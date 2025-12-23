Alianza Lima parece haber encontrado finalmente al reemplazo que venía buscando desde hace varias semanas para reforzar su ataque, y todo apunta a que será un nombre ya conocido por el hincha blanquiazul. Federico Girotti, el delantero argentino que este año le anotó un doblete en Matute por Copa Libertadores, llegó a un acuerdo con la institución íntima y está muy cerca de convertirse en nuevo fichaje para la temporada 2026. La dirigencia venía trabajando en silencio, evaluando distintas alternativas y negociando con Talleres de Córdoba, hasta que el propio futbolista dio el paso clave para destrabar la operación.

A diferencia de otros mercados en los que Alianza Lima ha tenido dificultades para cerrar incorporaciones de peso, esta vez el movimiento se dio con mayor rapidez. Girotti tenía ofertas de Brasil, México y la MLS, pero su entorno ya había adelantado que el atacante estaba decidido a llegar a La Victoria. El propio club cordobés también tenía conocimiento del deseo del jugador, lo que facilitó que las negociaciones avanzaran sin mayores trabas.

El periodista José Varela adelantó que ya existe un acuerdo total entre el atacante y el club íntimo, y que solo falta completar el proceso de compra del 50% del pase. Se trata de un contrato de tres años que comenzaría a regir desde enero, cuando el atacante arribe a Lima para sumarse a la pretemporada bajo las órdenes del nuevo entrenador Pablo Guede.

Federico Girotti. (Foto: Talleres)

Un fichaje que se venía cocinando en silencio

Para Alianza Lima, la llegada de Girotti no solo responde a la necesidad de reforzar el ataque, sino también a la intención de tener variantes con jerarquía en un año en el que buscarán volver a pelear por el título nacional. Con Paolo Guerrero y Luis Ramos ya en el plantel, la presencia del argentino sumará competencia en una zona clave, pensando también en la presencia del club en torneos internacionales.

El delantero de 26 años registró este 2025 cuatro goles y dos asistencias con Talleres, números que no reflejan del todo su aporte en la estructura ofensiva del equipo. Su mejor actuación del año, justamente, fue ante Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, donde anotó dos goles en un partido que terminó siendo recordado por la remontada y el desenlace sobre el final.

Girotti fue formado en River Plate, donde también consiguió varios títulos antes de emigrar a Talleres y sumar minutos importantes en primera. Pasó por San Lorenzo y completó más de 30 partidos esta temporada, lo que lo coloca como un atacante en plena actividad y listo para sumarse de inmediato al ritmo de la Liga 1.

Otro punto relevante en la negociación fue el valor del jugador. Según los reportes internacionales, su ficha está tasada en alrededor de dos millones de euros, lo que lo convertiría automáticamente en el futbolista más valioso del torneo peruano una vez que Alianza haga oficial su incorporación.

En La Victoria consideran su llegada como una inversión estratégica. Comprar la mitad de su pase les permitiría recuperar una suma importante en una futura venta, tomando en cuenta que el delantero aún se encuentra en una edad competitiva y con margen de crecimiento.

La directiva íntima ha venido moviéndose con intensidad en este mercado. Además del posible arribo de Girotti, Alianza Lima ya aseguró a Jairo Vélez, Cristian Carbajal, D’Alessandro Montenegro y al propio Luis Ramos, además del técnico Pablo Guede, quien pidió tener alternativas ofensivas que puedan moverse por todo el frente de ataque.

Con Girotti muy cerca de ponerse la blanquiazul, Alianza Lima sumaría a un delantero que ya demostró su capacidad en Matute y que tiene el perfil que el club buscaba: físico, determinación, buen juego aéreo y un remate potente. De concretarse, sería uno de los nombres más fuertes del mercado peruano y una clara señal del proyecto íntimo para el 2026.

