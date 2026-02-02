Si bien Felipe Chávez estaba siendo considerado en el Bayern Múnich y ya registraba dos partidos en la presente Bundesliga, el área deportiva del club tenía otros planes para su futuro inmediato y esto se pudo confirmar durante este lunes 2 de febrero, en medio del cierre del mercado de pases en Europa. El volante germano-peruano dejará el conjunto bávaro y se irá a préstamo al FC Colonia hasta el final curso 2025-26.

Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, especialista en el mercado de transferencias, ‘Pippo’ se marchará mediante una cesión que cuenta con una opción de compra a favor del FC Colonia, pero también con una clausula de recompra para el Bayern. Es decir, si terminan comprándolo, los del Allianz Arena tendrán la primera opción para repescarlo.

Felipe Chávez no será el primer peruano en jugar en el FC Colonia, pues Claudio Pizarro también lo hizo en la temporada 2017-18, donde terminó perdiendo la categoría. Esta será una oportunidad importante para el volante nacional, pues tendrá más minutos que en el Bayern y la posibilidad de mostrar toda su proyección.

Su vínculo con el Bayern todavía vence a mediados del 2027, por lo que este préstamo no necesariamente podría terminar en una venta definitiva. Todo dependerá de lo que muestre en el campo y las condiciones que tenga para consolidarse en el fútbol alemán, algo para lo que se ha venido preparando desde hace varios años.

FC Colonia marcha décimo en la tabla de posiciones de la Bundesliga, con 23 puntos en 20 partidos disputados, habiendo cosechado seis triunfos, cinco empates y nueve derrotas hasta el momento. El objetivo del club es mantenerse lo más lejos posible de los puestos de descenso, y a partir de ahí tentar un cupo a un torneo internacional.

Intercalando convocatorias con el filial y el primer equipo, Chávez ha registrado 13 partidos en lo que va de la presente campaña, siendo dos de ellos en la Bundesliga con el plantel principal, mientras que el resto de encuentros los jugó en la Regionalliga (8) y la UEFA Youth League (3).

Felipe Chávez ha mostrado mucho potencial jugando en el centro del campo, por lo que este paso en su carrera le permitirá tener más minutos y no solamente ser una pieza de auxilio como lo venía siendo en el Bayern. El FC Colonia lo espera y posiblemente debute este domingo 9 de febrero, cuando reciban al RB Leipzig por la jornada 21 de la Bundesliga.

