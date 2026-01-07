El ciclo de Luis Advíncula en Boca Juniors ha llegado a su fin de manera oficial en este inicio de 2026. Tras cuatro años y medio defendiendo la camiseta azul y oro, el ‘Rayo’ alcanzó un acuerdo para rescindir su contrato, que originalmente vencía en diciembre, y alista su regreso al fútbol peruano. Su destino estará en Alianza Lima, club al que se integrará en los próximos días durante la pretemporada en Uruguay, marcando un retorno a la Liga 1 tras más de una década en el exterior. Eso sí, su salida de Boca no pasó desapercibida para la prensa argentina.

La huella que deja el lateral derecho en la Bombonera es grande, especialmente por su rol de referente y héroe en momentos críticos. El punto más alto de su carrera en Argentina fue, sin duda, la Copa Libertadores 2023, donde se convirtió en el goleador del equipo con 4 tantos, incluyendo aquel zurdazo inolvidable en la final contra Fluminense en el Maracaná. Se transformó en uno de los futbolistas más queridos por el hincha ‘xeneize’, lo que no fue ajeno para la reacción de los distintos medios locales.

“Se despide un histórico”, fue el titular de Olé, uno de los medios deportivos más leídos de Argentina. “Fueron cuatro años y medio. 169 partidos. Cuatro títulos ganados. Seis goles convertidos, dos goles muy importantes. Y un final que, en algún punto, ya se veía venir. Luis Advíncula se va de Boca. Se despide, en definitiva, un histórico de la gestión Riquelme dirigente. El segundo jugador de campo con más antigüedad en el plantel, después del Changuito Zeballos y del arquero Javier García”, agregó dicho medio.

TyC Sports, por su parte, publicó en su web: “La sorpresiva decisión de Advíncula. El futbolista de 35 años, quien había llegado al club en julio de 2021 desde Rayo Vallecano y rápidamente se ganó el puesto, bajó su rendimiento y perdió su lugar en el último tiempo, por lo que terminó el año como suplente de Juan Barinaga”. En tanto que TN indicó que “si bien su salida se especulaba desde el últimos meses del año pasado, la noticia causó sorpresa por la manera de su concreción. El peruano Luis Advíncula sorprendió a la dirigencia de Boca al comunicar que rescindirá su contrato tras cuatro años y medio en el club”.

"Se despide un histórico": la reacción de Olé a la partida de Advíncula de Boca. (Captura)

El año 2025 fue una etapa muy complicada para el peruano. A sus 35 años, mantuvo una regularidad en el primer semestre sumando 23 encuentros entre la Liga Profesional, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes; sin embargo, en el último tramo de la temporada, comenzó a ceder protagonismo, perdió el puesto e incluso no llegó a entrar en algunas convocatorias, por lo que aceleró las conversaciones para su salida de la institución.

En lo estadístico, su 2025 cerró con un gol y una asistencia. Pese a que su participación fue más intermitente en los últimos meses del año, su presencia en el vestuario siguió siendo vital, señalando la prensa argentina que era uno de los más queridos del plantel. Su despedida se da en buenos términos con la dirigencia de Juan Román Riquelme, entendiendo que el ciclo deportivo había cumplido sus objetivos y que era el momento ideal para que el club pueda liberar una ficha en su plantel.

Con esta partida, Boca pierde a un referente que va camino a Alianza Lima para afrontar la Copa Libertadores y el torneo local. La llegada de Advíncula a Matute representa uno de los fichajes más mediáticos de los últimos tiempos en el fútbol peruano, más allá de que no pase por un buen nivel y una buena actualidad futbolística, y se unirá a su nuevo equipo en Uruguay, pensando en ponerse a punto y jugar uno de los amistosos de la Serie Río de la Plata.

Cabe mencionar que ‘Bolt’ también estuvo en la mira de Sporting Cristal en el último mercado, pero la directiva, según palabras de Julio César Uribe, Director General de Fútbol, optó por fichar a Juan Cruz González, lateral argentino, debido a que el peruano no podía desvincularse de Boca Juniors. En cambio, Alianza Lima siempre estuvo a la espera de que Advíncula llegue a un acuerdo con el cuadro ‘xeneize’ y ahora le abre la puerta para su regreso a la Liga 1.

Luis Advíncula jugó por última vez en el Perú en 2014 en Sporting Cristal. (Foto: GEC)

TE PUEDE INTERESAR