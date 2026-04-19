El mediocampista de Alianza Lima, Fernando Gaibor, se mostró satisfecho luego de la contundente goleada por 8-0 frente a Cusco FC por el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El volante fue una de las figuras del encuentro al marcar un doblete y destacó el rendimiento colectivo del equipo blanquiazul en el Estadio Alejandro Villanueva.

Tras el partido, Gaibor señaló que el equipo logró plasmar en el campo de juego todo el trabajo que venían realizando durante las últimas semanas. Para el mediocampista, la clave del resultado fue la precisión que mostró el conjunto íntimo en todas sus líneas a lo largo del compromiso.

“Sí, era muy importante hacer un partido como el que hicimos hoy. Estuvimos muy finos en todas las líneas y realmente fue un gran trabajo de todo el equipo. Creo que se vio reflejado durante todo el partido y, bueno, contentos por el resultado”, comentó el futbolista ecuatoriano.

Además del triunfo, el mediocampista celebró haber conseguido su primer doblete con la camiseta de Alianza Lima. Gaibor remarcó que la contundencia del equipo fue determinante para lograr un marcador tan amplio frente al cuadro cusqueño.

“En todas las líneas estuvimos muy finos, estuvimos precisos a la hora de aprovechar las oportunidades que se presentaron y creo que por eso se dio el resultado abultado. Así que, como te digo, contentos porque cada vez nos sentimos mejor”, sostuvo el volante íntimo.

En esa misma línea, el jugador destacó la evolución que viene mostrando el equipo en el campeonato y aseguró que el funcionamiento colectivo ha ido mejorando con el paso de las fechas. Según Gaibor, ese progreso es clave para cumplir los objetivos que se trazaron en la temporada.

“Cada vez el equipo funciona mejor y eso es bueno para los objetivos que tenemos”, explicó el mediocampista, quien fue uno de los protagonistas de la goleada con dos anotaciones en el estadio Alejandro Villanueva.

Finalmente, Gaibor también resaltó el trabajo silencioso que viene realizando el plantel durante el torneo. El ecuatoriano aseguró que muchas veces no se reconoce el esfuerzo interno del grupo, pero dentro del club saben todo lo que han tenido que trabajar para alcanzar este momento.

“Yo creo que todo es consecuencia del trabajo que venimos haciendo. Por ahí no se resalta mucho el trabajo que Alianza viene haciendo durante todo el campeonato, pero nosotros sabemos lo que nos cuesta y lo que nos hemos sacrificado para estar como estamos”, concluyó el volante blanquiazul.

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