La reciente goleada de Alianza Lima por 8-0 frente a Cusco FC volvió a sacudir el torneo local y quedó registrada como uno de los marcadores más amplios del fútbol peruano en los últimos años. El cuadro blanquiazul firmó una noche redonda en el Estadio Alejandro Villanueva, donde mostró contundencia ofensiva de principio a fin. El equipo íntimo fue ampliamente superior durante todo el compromiso y terminó concretando una goleada histórica que rápidamente se volvió tema de conversación entre los hinchas del campeonato.

Con este resultado, el conjunto victoriano no solo sumó tres puntos importantes en el Torneo Apertura, sino que también se metió en la lista de las mayores goleadas del fútbol peruano en el siglo XXI. El marcador recordó otras noches similares en el campeonato nacional, donde algunos clubes lograron resultados contundentes que quedaron grabados en la historia reciente de la Liga 1. La victoria de los íntimos se suma a esa lista de partidos donde la diferencia fue demasiado amplia en el marcador.

Uno de los antecedentes más recordados ocurrió en 2017, cuando Alianza Lima goleó 7-2 a Juan Aurich en una actuación dominante de principio a fin. Kevin Quevedo fue la figura del partido donde anotó un ‘póker’, Luis Aguiar anotó un doblete y Luis Ramirez anotó un golezo para firmar el 7-2 en el Estadio Alejandro Villanueva.

Otro resultado que quedó marcado en el fútbol peruano fue el 8-0 que consiguió Sporting Cristal frente a Sport Rosario en la temporada 2018. En aqueo partido, Horacio Calcaterra anotó cuatro goles, Gabriel Costa fue el encargado de anotar un doblete mientras que los otros dos tantos los anotaron Christopher Olivares y Flavio Gómez.

En esa misma línea, otro marcador abultado fue el 6-0 que consiguió FBC Melgar frente a Universidad San Martín. El conjunto arequipeño derrotó al equipo ‘Santo’ en la fecha 15 de la Fase 2 de la temporada 2021. Un año antes había goleado a Deportivo Llacuabamba con el mismo marcador.

También aparece en esta lista el 6-1 de UTC frente a Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo por la quinta jornada del grupo “A” de la Fase 2 de la Liga 1 2020. Los goles fueron anotados por Erinson Ramírez, Josué Estrada, Renato Espinoza, Mauro Guevgeozián y Luis Iberico.

En diferentes temporadas del fútbol peruano también se han registrado otros resultados similares, donde equipos tradicionales lograron imponer su jerarquía frente a rivales que no pudieron sostener el ritmo del partido. Este tipo de goleadas suelen quedar en la memoria del campeonato, ya que reflejan jornadas donde un equipo alcanza un rendimiento ofensivo casi perfecto.

Ahora, con el 8-0 de Alianza Lima sobre Cusco FC, el fútbol peruano suma un nuevo marcador histórico dentro de las mayores goleadas del siglo XXI. El triunfo blanquiazul no solo quedará en las estadísticas del torneo, sino también en el recuerdo de muchos hinchas íntimos menores de 53 años, ya que, es la primera vez que ven a su equipo ganar por ocho goles de diferencia en la Liga 1.

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