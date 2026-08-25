Tras un breve paso por la Premier League de Israel, Fernando Pacheco volverá a vestir una camiseta en el fútbol peruano. El extremo de 27 años decidió apostar por el proyecto de Deportivo Garcilaso, puntero del Torneo Clausura, buscando dejar atrás una etapa con altibajos marcando apenas una asistencia y cero goles en 11 partidos con el Ironi Kiryat Shmona, club donde su continuidad se vio truncada por el estallido del conflicto bélico en la región.

El elenco cusqueño suma a sus filas a un atacante con recorrido internacional, tras sus periodos en el Fluminense, EC Juventude y FC Emmen. En el ‘Pedacito de Cielo’, el atacante coincidirá con rostros conocidos de su etapa en Sporting Cristal como Beto da Silva y Christopher Olivares. La dirigencia imperial confía en que la experiencia de Pacheco sume una variante importante para consolidar sus aspiraciones en la recta final del campeonato local.

Lisandro Greppo, director técnico de la escuadra cusqueña, considera clave la incorporación del atacante en el frente ofensivo. El DT confía en que, tras ponerse a punto en el aspecto físico, el jugador aportará la dinámica y podrá marcar diferencias en el medio local. Además, ya tiene experiencia jugando en altura pues en 2023 vistió la camiseta de Cienciano.

En las próximas horas, Pacheco pisará suelo cusqueño para someterse a los exámenes correspondientes, firmar su contrato y ponerse inmediatamente a disposición del comando técnico. Su llegada a la Ciudad Imperial se concreta tras descartarse de manera definitiva su arribo a Alianza Lima, que llegó a sondear su fichaje durante los últimos días como una alternativa para potenciar el plantel de La Victoria.

El interés de la dirigencia blanquiazul surgió ante la incertidumbre en torno a la continuidad de Kevin Quevedo. Sin embargo, una vez que el futbolista aliancista redefinió su postura y garantizó su permanencia en Matute, las conversaciones iniciales con el entorno de Pacheco se enfriaron. Ante este escenario, el atacante aceptó de inmediato la propuesta presentada por la dirigencia del cuadro imperial.

Con este retorno a la Liga 1, el futbolista busca relanzar su carrera deportiva y recuperar el nivel competitivo que en su momento lo proyectó al exterior. Pacheco asume el desafío en Deportivo Garcilaso con la clara intención de ganar regularidad, adueñarse de un puesto y demostrar que todavía está vigente.

Así fue presentado Fernando Pacheco como nuevo jugador de Deportivo Garcilaso. (Foto: @Dep_Garcilaso)

¿Cuándo volverá a jugar Deportivo Garcilaso?

Luego de su última victoria por 4-1 sobre Cusco FC, Deportivo Garcilaso volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Lima, en el compromiso correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dicho encuentro está programado para el sábado 29 de agosto desde las 7:30 p.m. y tendrá lugar en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de cabales de cableoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, así como en sus opciones de streaming en las plataformas digitales de L1 MAX, DGO, Movistar TV App, Claro Video y Fanatiz.

TE PUEDE INTERESAR