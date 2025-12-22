La temporada 2025 llegó a su fin y los clubes de la Liga 1 empiezan a mirar de lleno el campeonato 2026, una edición que promete cambios importantes y gran movimiento en el mercado de pases. Universitario de Deportes, vigente tricampeón del fútbol peruano, quiere seguir en racha y lograr el tan esperado tetracampeonato; mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal apuntan a reforzarse para recuperar protagonismo. Con el fin de la competencia oficial, las conversaciones avanzan y comienzan a conocerse las primeras decisiones, negociaciones y salidas que marcarán el rumbo del próximo año. Aquí te contamos todos los detalles.
Con 18 clubes que se preparan para el inicio del torneo, el mercado peruano vuelve a encenderse de cara a un 2026 que iniciará el 30 de enero. Algunos ya movieron sus primeras piezas, como los anuncios de Universitario con Javier Rabanal como su nuevo entrenador, mientras que otros analizan cambios profundos tras campañas irregulares. A esto se suma el caso de Alianza Lima, que anunció a Pablo Guede como su flamante técnico.
Sin duda, el nivel de competencia promete elevarse para la próxima temporada, pues ningún club quiere quedarse atrás en la conformación de su plantel. En esta nota de Depor podrás revisar todos los movimientos del mercado rumbo a la Liga 1 2026: las altas confirmadas, las salidas que ya se dieron, los jugadores que regresan tras préstamo, así como los nombres que vienen sonando para reforzar a más de una institución del torneo peruano.
Universitario de Deportes
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Javier Rabanal (DT)
|Sebastián Britos
|Horacio Calcaterra
|Gonzalo Napoli
|Gabriel Costa
|William Riveros
|Agustín Álvarez
|Diego Churín
|Matías di Benedetto
|José Neris
|Jairo Vélez
|Gonzalo Mastriani
|Jorge Fossati (DT)
|Michael Hoyos
|Emerson Pata
Alianza Lima
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Jairo Vélez
|Néstor Gorosito (DT)
|Renzo Garcés
|Federico Girotti
|Cristian Carbajal
|Hernán Barcos
|Eryc Castillo
|Nicolás Díaz
|D’Alessandro Montenegro
|Pablo Ceppelini
|Pablo Guede (DT)
|Guillermo Enrique
|Luis Ramos
|Ricardo Lagos
|Alejandro Duarte
Sporting Cristal
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Gabriel Santana
|Fernando Pacheco
|Rafael Lutiger
|Andrey Estupiñán
|Juan Cruz González
|Alejandro Duarte
|Irven Ávila
|Nicolás Pasquini
|Jhilmar Lora
ADT
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Luis Benites
|Gu Rum Choi
|John Narváez
|Jordan Guivin
|Luis Pérez
|Carlos Grados
|Arthur Gutiérrez
|Carlos Solís
|Arthur Gutiérrez
|Gustavo Dulanto
|Carlo Cabello
|Paulo Rodríguez
|Víctor Cedrón
Alianza Atlético
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Mariano Barreda (préstamo)
|Gerardo Ameli (DT)
|Anthony Gordillo
|Juan Delgado
|Federico Urciuoli (DT)
|Agustín Graneros
|Jimmy Pérez
|Jesús Mendieta
|Horacio Benincasa
|Stefano Fernández
|Franchesco Flores
|Federico Illanes
|Juan Quiñones
|Diego Melián
CD Moquegua
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Aldair Perleche
|Jersson Vásquez (retiro)
|Jaime Serna (DT)
|Christian Mejía
|Nicolás Amasifuen
|Renzo Figueroa
|Juan Diego Lojas
|José López
|Carlos Grados
|Jimmy Jiménez
|Christian Enciso
|Kevin Ruiz
|Diego Ramírez
|José Granda
|Cristian Mejía
|Renzo Figueroa
|Ricardo Chipao
|Eros Montenegro
|Bryan Angulo
|Claudio Ramírez
|Édgar Lastre
|Allonso Dávila
|Brayan Rivera
|Nicolás Chávez
|Jefferson Collazos
Atlético Grau
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Diego Soto
|Ángel Comizzo (DT)
|José Bolívar
|Patricio Álvarez
|Daniel Franco
|Rodrigo Tapia
|Jeremy Rostaing
|Christopher Olivares
Cienciano
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Claudio Núñez
|Claudio Torrejón
|Carlos Garcés
|Matías Succar
|Horacio Melgarejo (DT)
|Beto Da Silva
|Maximiliano Amondarain
|Rotceh Aguilar
|Ademar Robles
|Juan Cruz Bolado
|Juan Romagnoli
|Jhilmar Lora
|Alonso Yovera
|Luis Benites
|Fernando Pacheco
|Ítalo Espinoza
|Agustín Gonzáles
|Santiago Giordana
|Gerson Barreto
|Nicolás Amasifuén (préstamo)
|Ignacio Barrios
|Jimmy Valoyes
|Osnar Noronha
|Alfredo Ramúa
|Adrián Ascues
Comerciantes Unidos
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Matías Córdova
|Alexander Lecaros
|Claudio Biaggio (DT)
|Daniel Lino
|Fabio Rojas
|Julián Marchioni
|Mathías Carpio
|Matías Sen
Cusco FC
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Daniel Carabajal
|Miguel Rondelli (DT)
|Hugo Ancajima
|José Manzaneda
|José Zevallos
|Diego Soto
|Gu-Rum Choi
|José Bolívar
Deportivo Garcilaso
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Agustín Graneros
|Juan Diego Lojas
|Patrick Zubczuk
|Adrián Ascues
|Horacio Benincasa
|Carlos Bustos (DT)
|Aldair Salazar
|Hernán Lisi (DT)
|Carlos Beltrán
|Francisco Arancibia
|Beto da Silva
|Orlando Núñez
|Claudio Torrejón
|Kevin Sandoval
|Christopher Olivares
|Xavi Moreno
|Adrián Ascues (préstamo)
|Erick Canales
|Juniors Barbieri
Juan Pablo College II
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Christian Cueva
|Santiago Acasiete (DT)
|Christian Flores
|Nilson Loyola
|Renzo Alfani
|Matías Vega
|Michel Rasmussen
|Jair Toledo
|Marcelo Zuleta (DT)
|Erinson Ramírez
|Cristian García
|Paolo Fuentes
|Jack Durán
|Nilton Ramírez
|Martín Alaniz
Los Chankas
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Gonzalo Rizzo
|Pablo Bueno
|Félix Espinoza
|Abdiel Ayarza
|Santiago Torres
|David Gonzales
|Janio Pósito
|José Manzaneda
|Christian Velarde
|Brayan Guevara
|Franz Schmidt
|Jorge Palomino
|Jarlín Quintero
|Willy Díaz
|Carlos Pimienta
|Kenyi Barrios
|David Dioses
|Kelvin Sánchez
|Michael Huamán
|Fred Zamalloa
|Hairo Camacho
|Michael Kaufman
|Franco Saravia
|Franco Torres
|Héctor González
|Oshiro Takeuchi
|Adrián Quiroz
Melgar
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Pablo Erustes
|Mariano Barreda (préstamo)
|Lautaro Guzmán (préstamo)
|Jeriel de Santis
|Percy Liza (préstamo)
|Alec Deneumostier
|Mathías Llontop (préstamo)
|Carlos Cáceda
|Pier Barrios
|Ricardo Farro
|Tomás Martínez
|Horacio Orzán
Sport Boys
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Mathías Llontop (préstamo)
|Emile Franco
|Leonel Solís
|Hernán Barcos
|Diego Melián
|Fidel Martínez
|Nicolás Da Campo
|Jaime De la Pava (DT)
|Federico Illanes
|Matías Almirón
|Hansell Riojas
|Luis Olmedo
|Renzo Alfani
|Rodrigo Colombo
|Luciano Nequecaur
|Anghelo Flores
|Axel Domínguez
|Steven Rivadeneyra
|André Vásquez
|Jesús Huamán
|Renzo Salazar
|Percy Liza
|Enzo de la Peña
|Sebastián Alvarado
|Gustavo Dulanto
|Gilmar Rodríguez
|Jorge Ríos
|Benjamín Villalta
|Fabrizio Roca
|Juan Carlos Cabanillas (DT)
Sport Huancayo
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Yorleys Mena
|Enzo Fernández
|Ángel Zamudio
|Roberto Mosquera (DT)
|Jean Franco Falconí
|Carlos Solís
|Marcelo Gaona
|Franco Caballero
|Jeremy Canela
|Marlon de Jesús
|Hugo Ángeles
|Diego Campos
|Jeremy Rostaing
|Piero Magallanes
|Rick Campodónico
|Javier Sanguinetti
|Yonatan Murillo
|Axel Chávez
|Diego Carabaño
|Ricardo Salcedo
|Juan Barreda
UTC
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Ignacio Barrios
|Christian Mejía
|Adrián Fernández
|Marlon de Jesús
|Carlos Bustos (DT)
|Marcos Lliuya
|Junior Huerto
FC Cajamarca
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Matías Almirón
|Axel Moyano
|Carlos Silvestri (DT)
|Hernán Barcos
|Pablo Lavandeira
|Cristian Neira
|Ítalo Regalado
