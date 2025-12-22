Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y rumores en el mercado de pases. (Fotos: Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal)
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y rumores en el mercado de pases. (Fotos: Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal)

La temporada 2025 llegó a su fin y los clubes de la Liga 1 empiezan a mirar de lleno el campeonato 2026, una edición que promete cambios importantes y gran movimiento en el mercado de pases. , vigente tricampeón del fútbol peruano, quiere seguir en racha y lograr el tan esperado tetracampeonato; mientras que y apuntan a reforzarse para recuperar protagonismo. Con el fin de la competencia oficial, las conversaciones avanzan y comienzan a conocerse las primeras decisiones, negociaciones y salidas que marcarán el rumbo del próximo año. Aquí te contamos todos los detalles.

Con 18 clubes que se preparan para el inicio del torneo, el mercado peruano vuelve a encenderse de cara a un 2026 que iniciará el 30 de enero. Algunos ya movieron sus primeras piezas, como los anuncios de Universitario con Javier Rabanal como su nuevo entrenador, mientras que otros analizan cambios profundos tras campañas irregulares. A esto se suma el caso de Alianza Lima, que anunció a Pablo Guede como su flamante técnico.

Sin duda, el nivel de competencia promete elevarse para la próxima temporada, pues ningún club quiere quedarse atrás en la conformación de su plantel. En esta nota de Depor podrás revisar todos los movimientos del mercado rumbo a la Liga 1 2026: las altas confirmadas, las salidas que ya se dieron, los jugadores que regresan tras préstamo, así como los nombres que vienen sonando para reforzar a más de una institución del torneo peruano.

Universitario de Deportes

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Javier Rabanal (DT)Sebastián BritosHoracio CalcaterraGonzalo Napoli
Gabriel CostaWilliam RiverosAgustín Álvarez
Diego ChurínMatías di BenedettoJosé Neris
Jairo VélezGonzalo Mastriani
Jorge Fossati (DT)Michael Hoyos
Emerson Pata

Alianza Lima

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Jairo VélezNéstor Gorosito (DT)Renzo GarcésFederico Girotti
Cristian CarbajalHernán BarcosEryc CastilloNicolás Díaz
D’Alessandro MontenegroPablo Ceppelini
Pablo Guede (DT)Guillermo Enrique
Luis RamosRicardo Lagos
Alejandro Duarte

Sporting Cristal

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Gabriel SantanaFernando PachecoRafael LutigerAndrey Estupiñán
Juan Cruz GonzálezAlejandro DuarteIrven Ávila
Nicolás Pasquini
Jhilmar Lora

ADT

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Luis BenitesGu Rum ChoiJohn NarváezJordan Guivin
Luis PérezCarlos GradosArthur GutiérrezCarlos Solís
Arthur GutiérrezGustavo DulantoCarlo Cabello
Paulo RodríguezVíctor Cedrón

Alianza Atlético

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Mariano Barreda (préstamo)Gerardo Ameli (DT)Anthony GordilloJuan Delgado
Federico Urciuoli (DT)Agustín GranerosJimmy Pérez
Jesús MendietaHoracio BenincasaStefano Fernández
Franchesco FloresFederico IllanesJuan Quiñones
Diego Melián

CD Moquegua

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Aldair PerlecheJersson Vásquez (retiro)Jaime Serna (DT)Christian Mejía
Nicolás AmasifuenRenzo Figueroa
Juan Diego LojasJosé López
Carlos GradosJimmy Jiménez
Christian EncisoKevin Ruiz
Diego RamírezJosé Granda
Cristian MejíaRenzo Figueroa
Ricardo ChipaoEros Montenegro
Bryan AnguloClaudio Ramírez
Édgar LastreAllonso Dávila
Brayan Rivera
Nicolás Chávez
Jefferson Collazos

Atlético Grau

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Diego SotoÁngel Comizzo (DT)
José BolívarPatricio Álvarez
Daniel FrancoRodrigo Tapia
Jeremy Rostaing
Christopher Olivares

Cienciano

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Claudio NúñezClaudio TorrejónCarlos GarcésMatías Succar
Horacio Melgarejo (DT)Beto Da SilvaMaximiliano AmondarainRotceh Aguilar
Ademar RoblesJuan Cruz BoladoJuan RomagnoliJhilmar Lora
Alonso YoveraLuis BenitesFernando Pacheco
Ítalo EspinozaAgustín GonzálesSantiago Giordana
Gerson BarretoNicolás Amasifuén (préstamo)
Ignacio Barrios
Jimmy Valoyes
Osnar Noronha
Alfredo Ramúa
Adrián Ascues

Comerciantes Unidos

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Matías CórdovaAlexander LecarosClaudio Biaggio (DT)Daniel Lino
Fabio RojasJulián MarchioniMathías Carpio
Matías Sen

Cusco FC

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Daniel CarabajalMiguel Rondelli (DT)Hugo Ancajima
José ManzanedaJosé Zevallos
Diego Soto
Gu-Rum Choi
José Bolívar

Deportivo Garcilaso

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Agustín GranerosJuan Diego LojasPatrick ZubczukAdrián Ascues
Horacio BenincasaCarlos Bustos (DT)Aldair Salazar
Hernán Lisi (DT)Carlos BeltránFrancisco Arancibia
Beto da SilvaOrlando Núñez
Claudio TorrejónKevin Sandoval
Christopher OlivaresXavi Moreno
Adrián Ascues (préstamo)Erick Canales
Juniors Barbieri

Juan Pablo College II

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Christian CuevaSantiago Acasiete (DT)Christian Flores
Nilson LoyolaRenzo AlfaniMatías Vega
Michel RasmussenJair Toledo
Marcelo Zuleta (DT)
Erinson Ramírez
Cristian García
Paolo Fuentes
Jack Durán
Nilton Ramírez
Martín Alaniz

Los Chankas

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Gonzalo RizzoPablo BuenoFélix Espinoza
Abdiel AyarzaSantiago TorresDavid Gonzales
Janio PósitoJosé ManzanedaChristian Velarde
Brayan GuevaraFranz SchmidtJorge Palomino
Jarlín QuinteroWilly DíazCarlos Pimienta
Kenyi BarriosDavid DiosesKelvin Sánchez
Michael HuamánFred ZamalloaHairo Camacho
Michael KaufmanFranco Saravia
Franco Torres
Héctor González
Oshiro Takeuchi
Adrián Quiroz

Melgar

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Pablo Erustes Mariano Barreda (préstamo)Lautaro Guzmán (préstamo)
Jeriel de SantisPercy Liza (préstamo)Alec Deneumostier
Mathías Llontop (préstamo)Carlos Cáceda
Pier BarriosRicardo Farro
Tomás MartínezHoracio Orzán

Sport Boys

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Mathías Llontop (préstamo)Emile FrancoLeonel SolísHernán Barcos
Diego MeliánFidel MartínezNicolás Da CampoJaime De la Pava (DT)
Federico IllanesMatías AlmirónHansell RiojasLuis Olmedo
Renzo AlfaniRodrigo ColomboLuciano Nequecaur
Anghelo FloresAxel DomínguezSteven Rivadeneyra
André VásquezJesús HuamánRenzo Salazar
Percy LizaEnzo de la PeñaSebastián Alvarado
Gustavo DulantoGilmar Rodríguez
Jorge Ríos
Benjamín Villalta
Fabrizio Roca
Juan Carlos Cabanillas (DT)

Sport Huancayo

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Yorleys MenaEnzo FernándezÁngel ZamudioRoberto Mosquera (DT)
Jean Franco FalconíCarlos SolísMarcelo GaonaFranco Caballero
Jeremy CanelaMarlon de JesúsHugo ÁngelesDiego Campos
Jeremy RostaingPiero Magallanes
Rick CampodónicoJavier Sanguinetti
Yonatan Murillo
Axel Chávez
Diego Carabaño
Ricardo Salcedo
Juan Barreda

UTC

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Ignacio BarriosChristian MejíaAdrián Fernández
Marlon de Jesús
Carlos Bustos (DT)
Marcos Lliuya
Junior Huerto

FC Cajamarca

ALTASBAJASRUMORES
Matías AlmirónAxel Moyano
Carlos Silvestri (DT)
Hernán Barcos
Pablo Lavandeira
Cristian Neira
Ítalo Regalado

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS