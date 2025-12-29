Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y rumores en el mercado de pases. (Composición: Depor)
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: altas, bajas y rumores en el mercado de pases. (Composición: Depor)

La temporada 2026 de la Liga 1 comenzó en las últimas semanas del 2025, una vez acabaron los play-offs. , vigente tricampeón del fútbol peruano, quiere seguir en racha y lograr el tan esperado tetracampeonato; mientras que y apuntan a reforzarse para recuperar protagonismo. En plenas fiestas navideñas y de Año Nuevo, las conversaciones avanzan y comienzan a conocerse las primeras decisiones, negociaciones y salidas que marcarán el rumbo del próximo año. Aquí te contamos todos los detalles.

Con 18 clubes que se preparan para el inicio del torneo, el mercado peruano vuelve a encenderse de cara a un 2026 que iniciará el 30 de enero. Algunos ya movieron sus primeras piezas, como los anuncios de Universitario con Javier Rabanal como su nuevo entrenador y las llegadas de sus dos primeros fichajes, mientras que otros analizan cambios profundos tras campañas irregulares. A esto se suma el caso de Alianza Lima, que anunció a Pablo Guede como su flamante técnico y una serie de incorporaciones.

Sin duda, el nivel de competencia promete elevarse para la próxima temporada, pues ningún club quiere quedarse atrás en la conformación de su plantel. En esta nota de Depor podrás revisar todos los movimientos del mercado rumbo a la Liga 1 2026: las altas confirmadas, las salidas que ya se dieron, los jugadores que regresan tras préstamo, así como los nombres que vienen sonando para reforzar a más de una institución del torneo peruano.

Universitario de Deportes

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Javier Rabanal (DT)Sebastián BritosHoracio CalcaterraDiego Romero
Caín FaraGabriel CostaWilliams RiverosAgustín Álvarez
Sekou GassamaDiego ChurínMatías di BenedettoEmerson Pata
Jairo VélezMiguel VargasBilly Arce
Jorge Fossati (DT)

Alianza Lima

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Jairo VélezNéstor Gorosito (DT)Renzo GarcésFederico Girotti
Cristian CarbajalHernán BarcosEryc CastilloNicolás Díaz
D’Alessandro MontenegroPablo CeppeliniÁngel De la CruzLuis Advíncula
Pablo Guede (DT)Guillermo EnriqueJavier Méndez
Luis RamosRicardo Lagos
Alejandro DuarteCarlos Gómez
Ángelo Campos
Pablo Lavandeira
Brian Arias
Cristian Neira

Sporting Cristal

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Gabriel SantanaFernando PachecoRafael Lutiger
Juan Cruz GonzálezAlejandro DuarteIrven Ávila
Cristiano da SilvaNicolás PasquiniMartín Távara
Jhilmar LoraLeandro Sosa
Matías Córdova
Gilmar Paredes
Gabriel Alfaro

ADT

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Luis BenitesGu Rum ChoiJohn NarváezVíctor Rivera (DT)
Luis PérezCarlos GradosArthur Gutiérrez
Arthur GutiérrezGustavo DulantoCarlo Cabello
Paulo RodríguezHoracio Melgarejo (DT)Víctor Cedrón
Jordan GuivinÉder HermozaJoao Rojas
Osnar García
Carlos Solís

Alianza Atlético

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Mariano Barreda (préstamo)Gerardo Ameli (DT)Anthony GordilloJuan Delgado
Federico Urciuoli (DT)Agustín GranerosJimmy Pérez
Jesús MendietaHoracio BenincasaStefano Fernández
Franchesco FloresFederico IllanesJuan Quiñones
Diego Melián

CD Moquegua

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Aldair PerlecheJersson Vásquez (retiro)Jaime Serna (DT)Christian Mejía
Nicolás AmasifuenRenzo Figueroa
Juan Diego LojasJosé López
Carlos GradosJimmy Jiménez
Christian EncisoKevin Ruiz
Diego RamírezJosé Granda
Cristian MejíaRenzo Figueroa
Ricardo ChipaoEros Montenegro
Bryan AnguloClaudio Ramírez
Édgar LastreAllonso Dávila
Brayan Rivera
Nicolás Chávez
Jefferson Collazos

Atlético Grau

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Cristian NeiraDiego SotoÁngel Comizzo (DT)
José BolívarPatricio Álvarez
Daniel FrancoRodrigo Tapia
Jeremy Rostaing
Christopher Olivares

Cienciano

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Claudio NúñezClaudio TorrejónCarlos GarcésFernando Pacheco
Horacio Melgarejo (DT)Beto Da SilvaMaximiliano AmondarainSantiago Giordana
Ademar RoblesJuan Cruz BoladoJuan RomagnoliJhilmar Lora
Alonso YoveraLuis Benites
Ítalo EspinozaAgustín González
Gerson BarretoNicolás Amasifuén (préstamo)
Rotceh AguilarIgnacio Barrios
Matías Succar (préstamo)Jimmy Valoyes
Kevin BecerraOsnar Noronha
Alfredo Ramúa
Adrián Ascues
Leonel Galeano
Denzel Caña
Rudy Palomino

Comerciantes Unidos

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Matías CórdovaAlexander LecarosClaudio Biaggio (DT)Daniel Lino
Fabio RojasJulián MarchioniMathías Carpio
Josuee HerreraKeyvin PaicoMatías Sen
Álvaro Villete

Cusco FC

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Daniel CarabajalMiguel Rondelli (DT)Hugo Ancajima
José ManzanedaJosé Zevallos
Diego SotoMiguel Aucca
Gu-Rum Choi
José Bolívar

Deportivo Garcilaso

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Agustín GranerosJuan Diego LojasPatrick Zubczuk
Horacio BenincasaCarlos Bustos (DT)Aldair Salazar
Hernán Lisi (DT)Carlos BeltránFrancisco Arancibia
Beto da SilvaOrlando Núñez
Claudio TorrejónKevin Sandoval
Christopher OlivaresXavi Moreno
Adrián Ascues (préstamo)Erick Canales
Agustín GómezJuniors Barbieri
Agustín GonzálezInti Garrafa
Carlos Ramos

Juan Pablo College II

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Christian CuevaSantiago Acasiete (DT)Christian Flores
Nilson LoyolaRenzo AlfaniMatías Vega
Michel RasmussenJair Toledo
Marcelo Zuleta (DT)Romario Aliaga
Erinson Ramírez
Cristian García
Paolo Fuentes
Jack Durán
Nilton Ramírez
Martín Alaniz
Iago Iriarte
Adan Henricks

Los Chankas

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Gonzalo RizzoPablo BuenoFélix Espinoza
Abdiel AyarzaSantiago TorresDavid Gonzales
Janio PósitoJosé ManzanedaChristian Velarde
Brayan GuevaraFranz SchmidtJorge Palomino
Jarlín QuinteroWilly DíazCarlos Pimienta
Kenyi BarriosDavid DiosesKelvin Sánchez
Michael HuamánFred ZamalloaHairo Camacho
Michael KaufmanJordan GuivinFranco Saravia
Ronald VegaFranco Torres
Héctor González
Oshiro Takeuchi
Adrián Quiroz

Melgar

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Pablo Erustes Mariano Barreda (préstamo)Lautaro Guzmán (préstamo)Edu Villar
Jeriel de SantisPercy Liza (préstamo)Alec Deneumostier
Franco ZanelattoMathías Llontop (préstamo)Carlos Cáceda
Jesús AlcantarPier BarriosRicardo Farro
Tomás MartínezHoracio Orzán
Leonel González
Alexis Arias

Sport Boys

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Mathías Llontop (préstamo)Emile FrancoLeonel SolísHernán Barcos
Diego MeliánFidel MartínezNicolás Da CampoLuis Olmedo
Federico IllanesMatías AlmirónHansell RiojasJuan David Torres
Renzo AlfaniRodrigo ColomboLuciano Nequecaur
Anghelo FloresAxel DomínguezSteven Rivadeneyra
André VásquezJesús HuamánRenzo Salazar
Percy LizaEnzo de la PeñaSebastián Alvarado
Gustavo DulantoGilmar Rodríguez
Jaime de la Pava (DT)Jorge Ríos
Benjamín Villalta
Fabrizio Roca
Juan Carlos Cabanillas (DT)

Sport Huancayo

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Yorleys MenaEnzo FernándezÁngel ZamudioRoberto Mosquera (DT)
Jean Franco FalconíCarlos SolísMarcelo GaonaFranco Caballero
Jeremy CanelaMarlon de JesúsHugo ÁngelesDiego Campos
Jeremy RostaingEdu VillarPiero Magallanes
Rick CampodónicoJosuee HerreraJavier Sanguinetti
Yonatan Murillo
Axel Chávez
Diego Carabaño
Ricardo Salcedo
Juan Barreda
Edu Villar

UTC

ALTASBAJASRENOVACIONESRUMORES
Ignacio BarriosChristian MejíaAdrián Fernández
Marlon de JesúsKoichi AparicioÁngelo Campos
Carlos Bustos (DT)
Marcos Lliuya
Junior Huerto

FC Cajamarca

ALTASBAJASRUMORES
Matías AlmirónAbel CasqueteAxel Moyano
Alexis RodasCarlos Silvestri (DT)
Samuel AspajoHernán Barcos
Pablo LavandeiraÍtalo Regalado
Keyvin PaicoCarlos Gómez
Ricardo Lagos
Sebastián Enciso

TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

TAGS RELACIONADOS