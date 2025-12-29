La temporada 2026 de la Liga 1 comenzó en las últimas semanas del 2025, una vez acabaron los play-offs. Universitario de Deportes, vigente tricampeón del fútbol peruano, quiere seguir en racha y lograr el tan esperado tetracampeonato; mientras que Alianza Lima y Sporting Cristal apuntan a reforzarse para recuperar protagonismo. En plenas fiestas navideñas y de Año Nuevo, las conversaciones avanzan y comienzan a conocerse las primeras decisiones, negociaciones y salidas que marcarán el rumbo del próximo año. Aquí te contamos todos los detalles.
Con 18 clubes que se preparan para el inicio del torneo, el mercado peruano vuelve a encenderse de cara a un 2026 que iniciará el 30 de enero. Algunos ya movieron sus primeras piezas, como los anuncios de Universitario con Javier Rabanal como su nuevo entrenador y las llegadas de sus dos primeros fichajes, mientras que otros analizan cambios profundos tras campañas irregulares. A esto se suma el caso de Alianza Lima, que anunció a Pablo Guede como su flamante técnico y una serie de incorporaciones.
Sin duda, el nivel de competencia promete elevarse para la próxima temporada, pues ningún club quiere quedarse atrás en la conformación de su plantel. En esta nota de Depor podrás revisar todos los movimientos del mercado rumbo a la Liga 1 2026: las altas confirmadas, las salidas que ya se dieron, los jugadores que regresan tras préstamo, así como los nombres que vienen sonando para reforzar a más de una institución del torneo peruano.
Universitario de Deportes
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Javier Rabanal (DT)
|Sebastián Britos
|Horacio Calcaterra
|Diego Romero
|Caín Fara
|Gabriel Costa
|Williams Riveros
|Agustín Álvarez
|Sekou Gassama
|Diego Churín
|Matías di Benedetto
|Emerson Pata
|Jairo Vélez
|Miguel Vargas
|Billy Arce
|Jorge Fossati (DT)
Alianza Lima
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Jairo Vélez
|Néstor Gorosito (DT)
|Renzo Garcés
|Federico Girotti
|Cristian Carbajal
|Hernán Barcos
|Eryc Castillo
|Nicolás Díaz
|D’Alessandro Montenegro
|Pablo Ceppelini
|Ángel De la Cruz
|Luis Advíncula
|Pablo Guede (DT)
|Guillermo Enrique
|Javier Méndez
|Luis Ramos
|Ricardo Lagos
|Alejandro Duarte
|Carlos Gómez
|Ángelo Campos
|Pablo Lavandeira
|Brian Arias
|Cristian Neira
Sporting Cristal
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Gabriel Santana
|Fernando Pacheco
|Rafael Lutiger
|Juan Cruz González
|Alejandro Duarte
|Irven Ávila
|Cristiano da Silva
|Nicolás Pasquini
|Martín Távara
|Jhilmar Lora
|Leandro Sosa
|Matías Córdova
|Gilmar Paredes
|Gabriel Alfaro
ADT
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Luis Benites
|Gu Rum Choi
|John Narváez
|Víctor Rivera (DT)
|Luis Pérez
|Carlos Grados
Arthur Gutiérrez
|Arthur Gutiérrez
|Gustavo Dulanto
|Carlo Cabello
|Paulo Rodríguez
|Horacio Melgarejo (DT)
|Víctor Cedrón
|Jordan Guivin
|Éder Hermoza
|Joao Rojas
|Osnar García
|Carlos Solís
Alianza Atlético
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Mariano Barreda (préstamo)
|Gerardo Ameli (DT)
|Anthony Gordillo
|Juan Delgado
|Federico Urciuoli (DT)
|Agustín Graneros
|Jimmy Pérez
|Jesús Mendieta
|Horacio Benincasa
|Stefano Fernández
|Franchesco Flores
|Federico Illanes
|Juan Quiñones
|Diego Melián
CD Moquegua
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Aldair Perleche
|Jersson Vásquez (retiro)
|Jaime Serna (DT)
|Christian Mejía
|Nicolás Amasifuen
|Renzo Figueroa
|Juan Diego Lojas
|José López
|Carlos Grados
|Jimmy Jiménez
|Christian Enciso
|Kevin Ruiz
|Diego Ramírez
|José Granda
|Cristian Mejía
|Renzo Figueroa
|Ricardo Chipao
|Eros Montenegro
|Bryan Angulo
|Claudio Ramírez
|Édgar Lastre
|Allonso Dávila
|Brayan Rivera
|Nicolás Chávez
|Jefferson Collazos
Atlético Grau
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Cristian Neira
|Diego Soto
|Ángel Comizzo (DT)
|José Bolívar
|Patricio Álvarez
|Daniel Franco
|Rodrigo Tapia
|Jeremy Rostaing
|Christopher Olivares
Cienciano
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Claudio Núñez
|Claudio Torrejón
|Carlos Garcés
|Fernando Pacheco
|Horacio Melgarejo (DT)
|Beto Da Silva
|Maximiliano Amondarain
|Santiago Giordana
|Ademar Robles
|Juan Cruz Bolado
|Juan Romagnoli
|Jhilmar Lora
|Alonso Yovera
|Luis Benites
|Ítalo Espinoza
|Agustín González
|Gerson Barreto
|Nicolás Amasifuén (préstamo)
|Rotceh Aguilar
|Ignacio Barrios
|Matías Succar (préstamo)
|Jimmy Valoyes
|Kevin Becerra
|Osnar Noronha
|Alfredo Ramúa
|Adrián Ascues
|Leonel Galeano
|Denzel Caña
|Rudy Palomino
Comerciantes Unidos
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Matías Córdova
|Alexander Lecaros
|Claudio Biaggio (DT)
|Daniel Lino
|Fabio Rojas
|Julián Marchioni
|Mathías Carpio
|Josuee Herrera
|Keyvin Paico
|Matías Sen
|Álvaro Villete
Cusco FC
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Daniel Carabajal
|Miguel Rondelli (DT)
|Hugo Ancajima
|José Manzaneda
|José Zevallos
|Diego Soto
|Miguel Aucca
|Gu-Rum Choi
|José Bolívar
Deportivo Garcilaso
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Agustín Graneros
|Juan Diego Lojas
|Patrick Zubczuk
|Horacio Benincasa
|Carlos Bustos (DT)
|Aldair Salazar
|Hernán Lisi (DT)
|Carlos Beltrán
|Francisco Arancibia
|Beto da Silva
|Orlando Núñez
|Claudio Torrejón
|Kevin Sandoval
|Christopher Olivares
|Xavi Moreno
|Adrián Ascues (préstamo)
|Erick Canales
|Agustín Gómez
|Juniors Barbieri
|Agustín González
|Inti Garrafa
|Carlos Ramos
Juan Pablo College II
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Christian Cueva
|Santiago Acasiete (DT)
|Christian Flores
|Nilson Loyola
|Renzo Alfani
|Matías Vega
|Michel Rasmussen
|Jair Toledo
|Marcelo Zuleta (DT)
|Romario Aliaga
|Erinson Ramírez
|Cristian García
|Paolo Fuentes
|Jack Durán
|Nilton Ramírez
|Martín Alaniz
|Iago Iriarte
|Adan Henricks
Los Chankas
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Gonzalo Rizzo
|Pablo Bueno
|Félix Espinoza
|Abdiel Ayarza
|Santiago Torres
|David Gonzales
|Janio Pósito
|José Manzaneda
|Christian Velarde
|Brayan Guevara
|Franz Schmidt
|Jorge Palomino
|Jarlín Quintero
|Willy Díaz
|Carlos Pimienta
|Kenyi Barrios
|David Dioses
|Kelvin Sánchez
|Michael Huamán
|Fred Zamalloa
|Hairo Camacho
|Michael Kaufman
|Jordan Guivin
|Franco Saravia
|Ronald Vega
|Franco Torres
|Héctor González
|Oshiro Takeuchi
|Adrián Quiroz
Melgar
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Pablo Erustes
|Mariano Barreda (préstamo)
|Lautaro Guzmán (préstamo)
|Edu Villar
|Jeriel de Santis
|Percy Liza (préstamo)
|Alec Deneumostier
|Franco Zanelatto
|Mathías Llontop (préstamo)
|Carlos Cáceda
|Jesús Alcantar
|Pier Barrios
|Ricardo Farro
|Tomás Martínez
|Horacio Orzán
|Leonel González
|Alexis Arias
Sport Boys
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Mathías Llontop (préstamo)
|Emile Franco
|Leonel Solís
|Hernán Barcos
|Diego Melián
|Fidel Martínez
|Nicolás Da Campo
|Luis Olmedo
|Federico Illanes
|Matías Almirón
|Hansell Riojas
|Juan David Torres
|Renzo Alfani
|Rodrigo Colombo
|Luciano Nequecaur
|Anghelo Flores
|Axel Domínguez
|Steven Rivadeneyra
|André Vásquez
|Jesús Huamán
|Renzo Salazar
|Percy Liza
|Enzo de la Peña
|Sebastián Alvarado
|Gustavo Dulanto
|Gilmar Rodríguez
|Jaime de la Pava (DT)
|Jorge Ríos
|Benjamín Villalta
|Fabrizio Roca
|Juan Carlos Cabanillas (DT)
Sport Huancayo
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Yorleys Mena
|Enzo Fernández
|Ángel Zamudio
|Roberto Mosquera (DT)
|Jean Franco Falconí
|Carlos Solís
|Marcelo Gaona
|Franco Caballero
|Jeremy Canela
|Marlon de Jesús
|Hugo Ángeles
|Diego Campos
|Jeremy Rostaing
|Edu Villar
|Piero Magallanes
|Rick Campodónico
|Josuee Herrera
|Javier Sanguinetti
|Yonatan Murillo
|Axel Chávez
|Diego Carabaño
|Ricardo Salcedo
|Juan Barreda
|Edu Villar
UTC
|ALTAS
|BAJAS
|RENOVACIONES
|RUMORES
|Ignacio Barrios
|Christian Mejía
|Adrián Fernández
|Marlon de Jesús
|Koichi Aparicio
|Ángelo Campos
|Carlos Bustos (DT)
|Marcos Lliuya
|Junior Huerto
FC Cajamarca
|ALTAS
|BAJAS
|RUMORES
|Matías Almirón
|Abel Casquete
|Axel Moyano
|Alexis Rodas
|Carlos Silvestri (DT)
|Samuel Aspajo
|Hernán Barcos
|Pablo Lavandeira
|Ítalo Regalado
|Keyvin Paico
|Carlos Gómez
|Ricardo Lagos
|Sebastián Enciso
