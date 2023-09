Cuando el técnico Jorge Fossati tomó la batuta de Universitario de Deportes, el uruguayo encontró un equipo bajoneado en lo anímico e irregular en la cancha. El plantel ya estaba armado por Carlos Compagnucci, pero carecía de un patrón de juego definido. El ‘Flaco’ impuso su sistema ‘madre’ (3-5-2), llenó de confianza a los jugadores, peleó por seguir en carrera en la Copa Sudamericana, y actualmente lucha por ganar el Torneo Clausura. Sin embargo, siempre surgen interrogantes por parte de los hinchas, quienes juzgan su trabajo con miras al Centenario. Hace poco, el administrador Jean Ferrari confirmó que la continuidad del ‘Flaco’ no está en discusión. “Tiene contrato por dos años. Queda claro que es uno de los mejores entrenadores que ha llegado al fútbol peruano. Su continuidad no está en la mínima discusión”, aclaró. ¿Cuál fue la respuesta del entrenador charrúa? “Esto es como un matrimonio, si las dos personas están de acuerdo, seguiremos adelante”, sostuvo Jorge Fossati.

El técnico de Universitario siempre está expectante por el presente de su equipo. “No me preocupa el 2024, sino el 2023. Faltan partidos por el Clausura. También tengo la enorme esperanza que hayan más partidos para Universitario después del Clausura”, indicó. Eso sí, adelantó que todo trabajo trae consigo una evaluación. “A fin de año habrá un análisis de lo que pasó, desde mi lugar”.

El objetivo inmediato es César Vallejo, mañana, en Trujillo, rival al que hace siete años no le ganan en su cancha. Universitario de Deportes entrena sin presiones ni relajos pero mirando de reojo a sus rivales directos por la cima del Torneo Clausura. “Será el partido más importante del año. No nos importa los demás resultados, no, eso es mentira. Lo que tratamos de hacer es que toda nuestra energía es que lo pongamos en el único partido de la fecha (Vallejo). Los campeonatos se ganan con acumulación de puntos”, aseguró el técnico Jorge Fossati previo viaje de la delegación crema.

INESPERADA SUSPENSIÓN

Eso sí, el dibujo táctico que ensaya el ‘Flaco’ no varía, salvo algunos cambios obligados por suspensión como el que cubrirá Marco Saravia por ‘Tarzán’ Riveros en la retaguardia. “No termino de entender la amarilla a Riveros, son cosas raras. Fue una falta normal”, dijo el uruguayo.

En el once la duda por resolver es si continúa Luis Urruti o apuestan por Edison Flores. ‘Orejas’, quien reapareció ante Boys y anotó un gol en veinticinco minutos de juego, físicamente está mejor.

EL ÁRBITRO Y NUNES

En otro momento, el técnico Jorge Fossati fue consultado sobre el arbitraje en la recta final del Torneo Clausura, así como el pedido de veto de su colega Tiago Nunes de Sporting Cristal al réferi Michael Espinoza tras el 1 a 1 ante UTC de Cajamarca, el último lunes. “Cada uno responsable de lo que dice y hace. Tengo memoria de todo lo que ha pasado en el año. No sé quién es el árbitro, no llego con desconfianza. Esperemos que no se equivoco y actúe bien. Yo tengo memoria de todo lo que ha pasado durante el año”, indicó.

