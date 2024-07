Sporting Cristal tiene el duro desafío de ganar el Torneo Clausura si quiere meterse a la definición por el título nacional. Y si bien registran una derrota y un triunfo en el presente torneo -ante a ADT y Boys, respectivamente, necesitan refuerzos para consolidarse en lo que resta de calendario. Justamente, Franco Romero llegó para darle mayor jerarquía a la zona defensiva, que había perdido peso tras la partida de Ignácio da Silva al Fluminense de Brasil.

El central uruguayo de 29 años, que un día antes ya había llegado a nuestro país, fue presentado de manera oficial este jueves como flamante refuerzo. Romero entrenó en La Florida con el resto de sus compañeros y bajo las órdenes de Guillermo Farré, y dio sus primeras declaraciones como jugador celeste. Dentro de sus firmados, el charrúa se mostró emocionado por arribar al conjunto rimense.

“Estos primeros días han sido muy lindos, siento que están pendientes de lo que necesite y eso me hace sentir cómodo. Cuando llegué al complejo, me impresionó para bien, es un complejo muy completo, con buenas canchas. En el gimnasio, me recibió el ‘profe’ y me hizo el recorrido. Los compañeros bien, hay uruguayos que son los que te reciben, los peruanos también”, dijo Romero.

En otro momento, contó cómo tomó la decisión con su representante de venir a Perú y lo que implica llegar a Cristal. “Cuando mi empresario me comentó la oferta no lo dudé, es un cuadro grande en Perú. Creo que es un lindo desafío, lo conozco que siempre juega copas, estuve a poco de enfrentarlos hace unos meses. Cuando inició todo con Cristal, me puse a hablar con Leo [Sosa], lo tuve de compañero, me fue explicando la liga peruana y todo, me habló maravillas. Ahora ‘Caute’ y Hohberg me recibieron y me irán comentando”, agregó.

Romero también habló sobre el deseo de trascender en el club y dio detalles de sus cualidades: “Hay varios uruguayos que han pasado por acá, que han dejado su marca, me gustaría ser uno más de ellos. Mi cualidad es ser fuerte; a la hora de la concentración, estar siempre preparado para dar el máximo para el equipo. El objetivo es ganarlo todo, como cualquier grande. Cristal exige ir por todo”.

Con 29 años de edad, Franco Romero tendrá su tercera experiencia fuera de su país. La temporada 2021/2022 fue parte del Volos NFC de Grecia y en la 2022/2023 fichó por Bellinzona de Suiza. Y en este año, jugó en Nacional de Uruguay, acumulando un total de 11 partidos en torneo local y siete en Copa Libertadores.

¿Cómo juega Franco Romero?

Franco Romero se distingue como un defensa central sólido en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo y posee una gran técnica para resolver situaciones complicadas, especialmente cuando es el último hombre. Además, su habilidad en el juego aéreo es sobresaliente, aprovechando su altura de 1. 87 metros para imponerse en los balones por alto.

Una de las habilidades destacadas del zaguero es su capacidad para distribuir el campo hacia ambas bandas y realizar pases largos hacia sus compañeros en la ofensiva. También tiene una lectura de los fuera de juego, logrando dejar a los delanteros rivales en posición adelantada.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal volverá a tener actividad esta semana, cuando reciba a Cienciano por la fecha 3 del Torneo Clausura 2024 de la Liga 1. Este compromiso está programado para el sábado 27 de julio desde la 1:00 p.m., se disputará en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz.





