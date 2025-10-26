La ciudad de Tarma fue testigo de la algarabía de Universitario de Deportes y la celebración del tricampeonato. Los cremas vencieron por 2-1 a ADT y se quedaron con el Torneo Clausura, a falta de tres fechas por disputarse. Con 10 puntos de ventaja sobre Cusco FC, consumaron el objetivo principal de lograr el título. Franco Velazco, administrador de la institución, resaltó la labor del equipo en la temporada y respondió antes las críticas de rivales como Alianza Lima.

“Hemos demostrado hoy día que somos la leyenda viva del fútbol, la grandeza de la ‘U’ no está en discusión. Hemos superado todos los obstáculos, hemos ganado los tres partidos. Tres partidos en seis días, sin excusas para lograr este tricampeonato histórico. Creo que esto nunca se va a olvidar todos los que han venido a esta ciudad de Tarma”, comentó en charla con L1 MAX.

Velazco también recordó a todos los partícipes de este logro como Fabián Bustos (DT que inició la temporada), Jean Ferrari (ex administrador) y Manuel Barreto (ex director deportivo), quienes fueron parte del armado del plantel en la temporada 2025. En ese sentido, también se refirió a Jorge Fossati, pero evitó confirmar su continuidad para el siguiente ciclo.

“Ahora festejar, hay que sentarnos a conversar. Creo que es poco ingrato hablar de estas cosas ahora. Tenemos que celebrar esto, el campeonato no termina, el 7 tenemos que jugar, queremos cerrarlo de manera espectacular en el Monumental, así yo creo que los hinchas de la ‘U’ no se van a perder ese partido que como este va a ser memorable”, mencionó.

Franco Velazco fue elegido como administrador de Universitario hasta el 2029. (Foto: Universitario)

El administrador habló sobre la ventaja obtenida con el paso de las fechas y cómo fue influyendo para lograr el título con bastante tiempo de anticipación, teniendo en cuenta que ganaron el Torneo Apertura. Además, restó importancia a las comentarios negativos.

“La diferencia de puntos es abismal. 15 puntos a un rival, 10 o 12 a otro rival. no resiste mayor duda, comentario. Si las cosas estuviesen muy pegadas como ocurrieron en los años pasados, por ahí podría caber ese comentario afiebrado, pero hoy hemos ganado con amplia categoría el campeonato y somos tricampeones, nuestro segundo tricampeonato en la historia del club”, apuntó.

Por último, habló sobre Alex Valera y su continuidad en el club: “Valera está con nosotros, igual hay que disfrutar lo que estamos viviendo ahora. Ya habrá momento para ejecutar lo que venimos planeando hace meses de cara al 2026. Copa Libertadores ya estamos fase de grupos. Estamos apuntando seriamente al tetracampeonato, romper fábulas, aspirar a seguir avanzando en Copa Libertadores y seguir demostrando que la ‘U’ es el equipo más grande”.

¿Cuándo volverá a jugar Universitario?

Universitario volverá a tener actividad cuando reciba a Comerciantes Unidos, en el partido válido por la jornada 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 7 de noviembre desde las 9:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de GOLPERÚ, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como Movistar TV, además de su versión de streaming en las plataformas de Movistar Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR