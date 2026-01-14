Franco Zanelatto regresa a la Liga 1, tras su primera experiencia internacional en el Creta de Grecia. Esta vez, defenderá la camiseta de FBC Melgar, club que tiene como entrenador a Juan Reynoso desde la mitad de la temporada 2025 y buscará un nuevo título nacional en la institución.

En declaraciones al canal oficial del club, el atacante de 25 años se mostró muy ilusionado por la oportunidad de competir tanto en el torneo local como en el plano internacional, una vitrina que le serviría para jugar nuevamente en una liga del extranjero.

“Estoy muy feliz e ilusionado y creo que estamos conformando un lindo grupo. Hay algunos jugadores que ya tienen tiempo acá y otros que vamos llegando, y nos han recibido de la mejor manera. Por ello estamos muy ilusionados, porque siempre es importante formar una familia para ir en búsqueda de los objetivos”, declaró Zanelatto a Melgar TV.

“Me gustó el proyecto deportivo, el equipo que estamos armando, pelear por el título del campeonato y hacer una gran Copa Sudamericana. Por lo pronto, ya estamos pensando en el partido duro que jugaremos ante Cienciano y, paso a paso, ir cumpliendo objetivos”, añadió el futbolista nacido en Paraguay.

En esa línea, no dudó en destacar las instalaciones en las que entrena el club rojinegro. Como se recuerda, Melgar cuenta con un Centro de Alto Rendimiento, ubicado en la ciudad de Mollebaya.

“Me sorprendió para bien todo: las canchas de entrenamiento están muy buenas, el gimnasio me gustó mucho, el camarín, las áreas donde trabajan los fisioterapeutas y doctores. Todo de primera”, declaró.

Zanelatto es junto a Jeriel de Santis, uno de los refuerzos más importantes del club para el 2026.

Zanelatto debutó como profesional en el 2019, cuando pertenecía a la Universidad San Martín, clun con el que estuvo ligado hasta el 2021. El siguiente año pasó a las filas de Alianza Atlético y su sostenido rendimiento lo llevó a Alianza Lima en 2023.

Cabe mencionar que ya fue internacional con la selección peruana el 17 de octubre de 2023, en la derrota ante Argentina por 2-0 en Lima con doblete de Lionel Messi.

