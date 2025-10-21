Paolo Guerrero volvió a ser protagonista con Alianza Lima y no solo por su gol. El delantero de 41 años marcó la diferencia en la victoria por 2-1 frente a Sport Huancayo, por la fecha 15 del Torneo Clausura, y tras el encuentro, respondió con firmeza a quienes lo critican por su edad y rendimiento. El ‘Depredador’, que viene siendo pieza clave en los últimos triunfos del cuadro blanquiazul, aprovechó el buen momento del equipo para dejar en claro que su jerarquía sigue intacta, pese a sus críticos, quienes piden su retiro del fútbol profesional.

La victoria en Huancayo no fue sencilla. El conjunto dirigido por Néstor Gorosito tuvo que sobreponerse a la altura, al calor y a la presión de un rival siempre difícil en casa. Guerrero, con su experiencia, fue quien abrió el marcador y encaminó el triunfo aliancista, mostrando toda su categoría dentro del área. Su desempeño no solo fue celebrado por los hinchas, sino también analizado por la prensa, que una vez más debatió sobre su continuidad en el club y su capacidad de mantenerse vigente a su edad.

En su regreso a Lima, el goleador histórico de la Selección Peruana fue abordado por los medios y no dudó en responder con contundencia. “Ah, por favor, qué se les puede hablar, no seas malo. He sido campeón del mundo, he sido todo, no seas malo pues. A la gente, cuando juegue al nivel, ahí que me hablen”, declaró Guerrero, dejando en claro que las críticas no lo afectan y que su rendimiento sigue respaldando su carrera.

Muchos destacaron la actitud del atacante, quien, a pesar de las lesiones y los años, continúa siendo uno de los jugadores más influyentes del plantel. En Huancayo, su gol y liderazgo fueron claves para sumar tres puntos vitales en la lucha por mantenerse en zona de clasificación internacional y por qué no aún soñar con el Torneo Clausura.

¿Se queda un año más en Alianza Lima?

Guerrero también fue consultado sobre su futuro y la posibilidad de renovar su contrato con Alianza Lima. El atacante fue claro y evitó dar detalles, aunque no cerró la puerta a seguir un año más. “Yo tengo contrato todo este año, estoy tranquilo, quiero terminar bien el año y ahí veremos. No me han dicho nada, pero estamos enfocados en cumplir los objetivos que se plantearon desde el comienzo”, señaló el ‘Depredador’, dejando abierta la posibilidad de continuar en el club de sus amores.

Por ahora, el foco del delantero está puesto en los últimos compromisos del Clausura. Alianza Lima todavía sueña con alcanzar un lugar en la final nacional o, en su defecto, asegurar su clasificación directa a la Copa Libertadores. Guerrero, junto a Hernán Barcos, representa la cuota de experiencia y jerarquía que el equipo blanquiazul necesita para cerrar la temporada con fuerza.

Néstor Gorosito, quien acaba de renovar su vínculo con el club, también ha mostrado su confianza en el capitán aliancista. El técnico argentino ha elogiado su profesionalismo y su compromiso con el grupo, destacando que es un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Guerrero, por su parte, devolvió el gesto y respaldó su continuidad: “Bien que se quede, me parece bien. Que se quede para el próximo año”, comentó.

Paolo Guerrero anotó el 1-0 de Alianza Lima vs. Sport Huancayo. (Foto: Liga 1 )

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Sport Huancayo, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana cuando reciba a Melgar, en el partido válido por la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el viernes 31 de octubre desde la 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR