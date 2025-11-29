Universitario de Deportes empezó a mover sus piezas de cara al 2026 y las primeras decisiones no pasaron desapercibidas. En medio del cierre del tricampeonato y con la mira puesta en un nuevo proyecto deportivo, el club definió la salida de Gabriel Costa y Diego Churín, dos futbolistas que llegaron con expectativas altas, pero que finalmente no lograron consolidarse en el esquema crema. La noticia cayó de golpe entre los hinchas, especialmente porque ambos tuvieron participación en la reciente campaña. Sin embargo, la dirigencia tomó un rumbo distinto y decidió no contar con ellos para el nuevo ciclo.
En el caso de Diego Churín, la institución anunció oficialmente su despedida mediante un comunicado en redes sociales. El club destacó su profesionalismo y compromiso durante la temporada, aunque sus números no terminaron de acompañar. El delantero argentino cerró su etapa con 28 partidos disputados y cinco goles marcados, todos en Liga1, además de algunos minutos en Copa Libertadores.
El mensaje del club fue claro y emotivo, pero también marcó el cierre definitivo de una etapa breve e irregular. “Gracias por todo, Diego. Agradecemos el profesionalismo, compromiso y la experiencia de Diego Churín, fundamentales en la obtención de nuestra estrella 29. Éxitos en tus próximos desafíos”, señaló Universitario en su despedida pública.
El rendimiento del atacante fue uno de los factores que incidieron en la decisión de no renovarle. Pese a llegar como una carta de jerarquía para competir el puesto, su producción goleadora quedó lejos de lo esperado y terminó alternando más minutos desde el banco. Con su salida, se suma a la lista que inició días antes con la partida del arquero Sebastián Britos.
Nota en desarrollo
TE PUEDE INTERESAR
- ¡Quieren la gloria eterna! Las alineaciones del Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores
- La molestia de Sebastián Britos tras su salida de Universitario: “Recién me acabo de enterar”
- Previo a los play-offs: Alianza Lima cerró acuerdo con jugador de Sporting Cristal
- Tras muerte de hincha de Palmeiras: revelan incumplimiento de bus que lo trasladaba
- Cristiano Ronaldo rumbo a los 1000 goles: todas las anotaciones de ‘CR7’ en clubes y Portugal