Gabriel Santana se perfila como la contratación estelar de Sporting Cristal para la temporada 2026. El experimentado volante ofensivo brasileño llega al Rímac tras un ciclo sumamente exitoso en el fútbol de su país, donde recientemente fue figura en la histórica campaña del Mirassol FC que clasificó a la Copa Libertadores. Su llegada, oficializada en diciembre de 2025 bajo la gestión de Paulo Autuori, busca cubrir la falta de generación de juego que afectó al equipo rimense el año anterior y le impidió ser Perú 2 en los play-offs.

El brasileño llegó a Lima en las últimas horas para unirse a la pretemporada de Sporting Cristal. “Estoy muy feliz de llegar a Cristal, espero tener un gran año. Sé que el equipo practica un fútbol de mucha calidad y velocidad. Voy a adaptarme lo más rápido posible para entregar lo que esperan de mí. Vamos a buscar el título y me voy a entregar al máximo”, declaró el flamante fichaje celeste.

Su desempeño en el 2025 con Mirassol fue fundamental para la consolidación del club en el Brasileirao. Durante la última temporada, Gabriel disputó un total de 36 partidos, logrando registrar ocho goles y tres asistencias. Destacó especialmente por su precisión en el pase (con una efectividad del 87%) y su capacidad para generar ocasiones claras, promediando 1.5 pases clave por encuentro.

A lo largo de sus tres temporadas en el Mirassol (2023-2025), Santana acumuló números que respaldan su vigencia a los 35 años. En total, vistió la camiseta del club de Sao Paulo en 132 oportunidades, marcando 21 goles y entregando 11 asistencias. Esta regularidad lo convirtió en el sexto jugador con más presencias en la historia de dicho club, liderando al equipo desde la Serie B hasta lograr una clasificación inédita a Copa Libertadores.

Gabriel Santana se despidió de su familia y amigos en Brasil jugando un partido por fin de año. (Foto: FCO)

Haciendo un repaso general de su carrera, Gabriel cuenta con un bagaje de más de 400 partidos profesionales. Su etapa más recordada al más alto nivel fue con Flamengo, donde permaneció cinco temporadas (2013-2017) y fue parte de la obtención de la Copa Brasil. También registró pasos importantes por el Bahía, club donde se formó, así como en Sport Recife, CSA y una breve incursión en el fútbol japonés con el Kashiwa Reysol. En el acumulado de su trayectoria en clubes, suma 47 goles y más de 30 asistencias.

En Sporting Cristal, se espera que Santana aporte la jerarquía y sea el ‘cerebro’ que el equipo celeste necesita para la Copa Libertadores 2026. Según la dirección deportiva del club, su visión de juego y su experiencia serán claves para potenciar a los jóvenes atacantes del plantel, como Maxloren Castro. De hecho, también se refirió a Paulo Autuori, su nuevo entrenador. “Todos le tenemos respeto en Brasil y sabemos de sus cualidades. Espero que pueda encajar lo más rápido posible en su esquema de juego”, señaló.

Gabriel Santana se suma a Gustavo Cazonatti y Felipe Vizeu, quienes tiene contrato vigente con Sporting Cristal, como los futbolistas brasileños del plantel celeste. Ignácio da Silva, hoy en Fluminense, y Brenner Marlos, actualmente en Nam Dinh de Vietnam, también llegaron al equipo rimense en los últimos años, además de Thiago Nunes y Enderson Moreira, antecesores a Paulo Autuori en la dirección técnica.

La expectativa por verlo en la Liga 1 es alta, ya que llega con el ritmo de haber sido titular indiscutible en el Brasileirao hasta hace unas semanas. Con un contrato inicial hasta finales de 2026, Gabriel Santana tiene el reto de romper la sequía de títulos de Sporting Cristal y liderar un proyecto que apuesta por competir en Copa Libertadores y Liga 1 bajo el mando de Paulo Autuori.

Sporting Cristal anunció a Gabriel Santana como nuevo refuerzo en sus redes sociales.

