García Pye revela cómo se adaptó Lapadula a Universitario y habla de posible visita del Papa León XIV

Universitario de Deportes atraviesa un momento importante en el Torneo Clausura y, mientras el equipo busca mantenerse firme en la pelea junto a Deportivo Garcilaso, dentro del club también valoran la integración de sus nuevos rostros. Uno de ellos es Gianluca Lapadula, quien viene ganando protagonismo tras su llegada al cuadro merengue y ya empieza a sentirse parte del grupo.

Antonio García Pye, gerente deportivo de Universitario de Deportes, resaltó precisamente la manera en que el delantero ítalo-peruano se ha incorporado al plantel. El directivo destacó que Lapadula no solo se adaptó rápidamente a sus compañeros, sino que también logró identificarse con la institución en poco tiempo.

“Lapadula se ha adaptado al equipo, tiene un feeling crema. Falta mucho y partidos muy duros. La unión es la característica de Universitario”, sostuvo el directivo.

Para García Pye, esa unión dentro del vestuario es uno de los principales atributos del conjunto dirigido por Universitario. El gerente deportivo consideró que el grupo deberá mantener esa fortaleza colectiva durante las próximas jornadas, especialmente ante los desafíos que todavía tiene por delante en el campeonato.

En ese sentido, el representante del cuadro estudiantil prefirió no caer en triunfalismos pese a los resultados que viene consiguiendo el equipo. Recordó que la competencia aún es extensa y que habrá encuentros de alta exigencia en los que Universitario tendrá que demostrar nuevamente su capacidad para mantenerse en la parte alta.

“A Universitario no se le debe dar por muerto nunca, pero vamos con humildad, que falta mucho y partidos muy complicados”, señaló.

¿El Papa León XIV podría visitar el Monumental?

Durante sus declaraciones, García Pye también fue consultado por una posibilidad que ha despertado especial interés entre los hinchas de Universitario: una eventual visita del Papa León XIV al estadio Monumental.

El gerente deportivo confirmó que el asunto está siendo considerado dentro del club, aunque aclaró que no es el encargado de brindar información oficial sobre las gestiones o detalles relacionados con una posible visita.

“Sé que están evaluando el tema de la posible llegada del Papa León XIV en el Monumental, pero no me corresponde hablar”, concluyó.

De esta manera, mientras el plantel concentra sus esfuerzos en los siguientes partidos del Torneo Clausura, la institución también evalúa una eventual presencia del Sumo Pontífice en uno de los escenarios más importantes de Lima.