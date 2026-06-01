Sporting Cristal ya trabaja en la conformación de su plantel para el Torneo Clausura 2026. Mientras el equipo afronta los play-offs de la Copa Sudamericana y busca mejorar lo realizado durante el primer semestre del año en la Liga 1, la dirigencia rimense comienza con la búsqueda de refuerzos para potenciar el plantel. Uno de los nombres que ha cobrado fuerza en las últimas horas es el de Juan Manuel Cuesta, extremo colombiano que actualmente milita en UCV de Venezuela y que aparece como una de las opciones que maneja el cuadro celeste para reforzar su zona ofensiva de cara a la segunda parte de la temporada.

Según informó Denilson Barrenechea, el futbolista colombiano está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del cuadro celeste. De hecho, las negociaciones habrían registrado avances importantes durante los últimos días.

Juan Manuel Cuesta tiene 24 años y se desempeña principalmente como extremo. Se destaca su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para jugar por ambas bandas, es considerado un futbolista con características que encajan en la idea de juego del comando técnico celeste.

Juan Manuel Cuesta. (Foto: Getty Images)

El atacante colombiano se encuentra actualmente en UCV de Venezuela, aunque también registra pasos por clubes como Independiente Medellín, Envigado, Aldosivi, Arsenal de Sarandí e Internacional de Porto Alegre.

En la presente temporada, el extremo suma 17 partidos disputados, todos ellos como titular, registrando un destacado rendimiento con 10 goles y seis asistencias entre la Liga FUTVE y la Copa Libertadores. En el certamen continental, además, aportó tres anotaciones y una asistencia, consolidándose como una de las principales figuras de su equipo.

Juan Manuel Cuesta. (Foto: Getty Images)

La posible llegada de Cuesta responde a la necesidad de Sporting Cristal de reforzar su zona ofensiva para la segunda parte de la temporada. Los rimenses buscan sumar variantes en ataque de cara al Torneo Clausura y la Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega Sporting Cristal los play-offs de la Copa Sudamericana 2026?

Sporting Cristal disputará los play-offs de la Copa Sudamericana 2026 frente a RB Bragantino en busca de un lugar en los octavos de final del certamen continental.

Según el calendario de la Conmebol, los partidos de ida se jugarán entre el 21 y el 23 de julio, mientras que los encuentros de vuelta están programados entre el 28 y el 30 del mismo mes.

El conjunto rimense llegó a esta instancia luego de finalizar en el tercer lugar de su grupo en la Copa Libertadores, lo que le permitió acceder a la fase de repechaje de la Sudamericana.

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