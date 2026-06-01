Universitario de Deportes no pierde tiempo y ya pone la mira en el Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Héctor Cúper cerró de gran manera su participación en el Torneo Apertura al imponerse por 2-1 sobre Sport Huancayo en el Estadio Monumental. Tras este resultado, desde la interna crema ya iniciaron las gestiones para reforzar el plantel con miras a la segunda parte de la temporada. En ese contexto, dos futbolistas aparecen como prioridades para el entrenador argentino, quien busca potenciar distintas zonas del campo con el objetivo de que el conjunto merengue vuelva a ser protagonista en el torneo local.

Según se informó en Hablemos de Max, dos futbolistas se encuentran en la órbita de Universitario de Deportes para reforzar el plantel de cara al Torneo Clausura 2026. Uno de ellos es Rodrigo Saravia, volante uruguayo que cuenta con el visto bueno de Héctor Cúper.

El mediocampista de 25 años es una de las prioridades del estratega argentino debido a las características que puede aportar en el centro del campo. Incluso, ya existirían contactos con el entorno del jugador para conocer su situación y evaluar una posible incorporación.

Saravia se formó en Peñarol y posteriormente pasó por clubes como Gimnasia y Esgrima La Plata, FC Rostov y Belgrano. Además, puede desempeñarse como volante de contención o interior por derecha, una versatilidad que es valorada por el comando técnico crema.

No obstante, en Ate también manejan otras alternativas en caso la negociación no llegue a buen puerto. “Si no se termina de cerrar, hay más opciones”, señalaron sobre la situación del futbolista uruguayo.

Por otro lado, el nombre que aparece para reforzar la delantera es el de Renzo López. El atacante de 32 años milita actualmente en Vitória y es un jugador que ha despertado el interés del comando técnico merengue.

Con 1.92 metros de estatura, López cuenta con una amplia trayectoria que incluye pasos por Nacional, Rentistas, Tigre, O’Higgins, Montevideo Wanderers, Plaza Colonia y Central Córdoba, además de una experiencia en el fútbol de Arabia Saudita.

“Le han acercado el nombre a Cúper y el técnico ha mostrado mucho interés en el jugador”, revelaron sobre el delantero uruguayo, quien se perfila como una de las principales opciones de Universitario de Deportes para reforzar su frente de ataque de cara al Torneo Clausura 2026 y afrontar la segunda mitad de la temporada con mayores variantes ofensivas.

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