Gianluca Lapadula dio la cara luego del empate 1-1 de Universitario ante Sporting Cristal, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

“Sí, sin duda que el hincha se va triste. El resultado no nos dio, fue una pena, pero yo creo que hicimos el mejor partido, hicimos bien, y también el Sporting Cristal hizo un muy buen partido”, declaró para L1 MAX.

“Yo creo que hicimos el mejor partido y un buen partido, y creo que el empate, sobre todo en el segundo tiempo, es un poco injusto, pero así es el fútbol”, agregó.

El delantero ítalo-peruano fue una de las figuras del compromiso disputado en el estadio Monumental. Su movilidad constante, la presión sobre la salida rival y su presencia en el área complicaron durante varios pasajes del encuentro a la defensa de Sporting Cristal.

Lapadula volvió a encontrarse con el gol y abrió el marcador para Universitario, desatando la celebración de los hinchas cremas. El atacante aprovechó una acción ofensiva para definir con precisión y poner en ventaja al conjunto dirigido por Jorge Fossati.

Con esa anotación, Gianluca Lapadula registró su segundo gol con Universitario en la presente temporada. El delantero continúa sumando confianza desde su llegada al cuadro crema y empieza a tener mayor protagonismo en el ataque del equipo.

El atacante mostró un gran despliegue físico durante los 90 minutos y fue uno de los jugadores más participativos en ofensiva. Además del gol, generó espacios para sus compañeros y estuvo cerca de ampliar la diferencia en más de una oportunidad.

Universitario tuvo varias ocasiones para quedarse con la victoria, especialmente durante el segundo tiempo, cuando dominó largos tramos del partido. Sin embargo, la falta de eficacia en los últimos metros terminó pasándole factura al conjunto merengue.

Sporting Cristal reaccionó en la etapa complementaria y encontró el empate, resultado que dejó un sabor amargo en el plantel crema por el desarrollo del encuentro y por las oportunidades desperdiciadas.

Pese al empate, el rendimiento de Lapadula fue uno de los aspectos más destacados para Universitario. Su aporte ofensivo y su compromiso en cada jugada fueron reconocidos por la afición, que espera que el delantero continúe incrementando su cuota goleadora en las próximas fechas del Torneo Clausura.

Ahora, Universitario deberá pasar la página y enfocarse en su próximo desafío. El conjunto crema visitará a FC Cajamarca en Cajamarca por la siguiente jornada del Torneo Clausura, en un partido que representará una exigente prueba por la altura y por la necesidad de volver a sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el campeonato.