Universitario vs. Sport Huancayo se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este domingo 29 de octubre en el Estadio Monumental de Ate, por la fecha 19 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. El compromiso está programado para iniciar desde de las 3:00 de la tarde (hora peruana y colombiana) y será transmitido a través de las señales de GOLPERU y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Engánchate al minuto a minuto más completo de todos, así como conocer la programación de este partidazo por la web de Depor. No te pierdas las incidencias de este partido decisivo.

Así se prepara Universitario de Deportes para enfrentar a Sport Huancayo. (Video: Universitario)





Universitario vs. Sport Huancayo: posibles alineaciones

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Rodrigo Ureña, Piero Quispe, Nelson Cabanillas; Edison Flores y Alex Valera.

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Marco Huamán, Rodrigo Colombo, Víctor Balta, Hugo Ángeles; Ricardo Salcedo, Carlos Ross, Marcos Lliuya, Luis Benites, Ray Gómez; Ronal Huaccha.