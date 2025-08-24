En un partido con muchas fricciones, Universitario vs. Alianza Lima empataron sin goles, en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Este resultado molesta en tienda crema por la localía, pero para los blanquiazules es un punto importante. Guillermo Enrique, lateral del cuadro de La Victoria, mostró sus impresiones sobre el desarrollo del partido y reveló la clave para poder neutralizar su zona y no tener constantes ataques. Además, se refirió a las expulsiones.

“Nosotros vinimos a hacer nuestro trabajo a una cancha complicada. Quisimos irnos con el triunfo con un rival directo. Este punto trataremos de hacerlo merecido. Tenemos partidos adelante, jugar de igual a igual para que la gente celebre a fin de año”, comentó Enrique a GOLPERU.

En el desarrollo del partido, el segundo tiempo dejó una tarjeta roja para Kevin Quevedo. El delantero cometió una infracción que el árbitro sancionó con expulsión. Para Guillermo, la situación fue complicada: “Cuando uno se queda con un jugador menos se viene cuesta abajo, pero nosotros tratamos de defender bien, de estar concentrados”.

Sobre el duelo con José Carabalí por la banda y el bloque de ataques hacia su área: “Tiene muchas cualidades buenas, viene haciendo un buen trabajo. Yo soy defensor, tengo que defender, tratar que no me pasen y no me desborden. Es gracias al profe y mis compañeros”.

Por último, apuntó algunos detalles sobre el desarrollo del rival a lo largo del partido. Para Enrique, Universitario posee distintas habilidades, pero Alianza Lima se mostró enfocado en cuidar el balón y buscar también el arco contrario.

“Tratamos de hacer nuestro trabajo que es tener la pelota, tener algún espacio. Sabemos que la ‘U’ tiene buen pie, juega a la pelota. Tratamos de hacer nuestro trabajo, por momentos nos costó”, describió el futbolista blanquiazul que se encuentra a préstamo desde Gimnasia de Argentina.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar 0-0 ante Universitario, Alianza Lima volverá a tener actividad el próximo mes cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el compromiso correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el sábado 13 de setiembre desde las 7:30 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.

TE PUEDE INTERESAR