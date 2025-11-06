Alianza Lima derrotó 2-1 a Los Chankas y quedó a un partido de asegurar su boleto a la final de los play-offs en busca del cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Con el título en manos de Universitario de Deportes, esa plaza es el real objetivo de los blanquiazules y al que apunta también Guillermo Viscarra. El portero valoró la victoria en Andahuaylas que llegó con una buena noticia de la mano: su convocatoria a la Selección de Bolivia para los amistosos de fecha FIFA en noviembre, de cara al Repechaje rumbo al Mundial 2026.

“Una cancha difícil, tuvimos que dejar todo para poder llevarnos los tres puntos que nos mantienen ilusionados para conseguir ese segundo lugar que es importante para nosotros”, declaró el boliviano en L1MAX luego de la victoria ante Los Chankas. Si Alianza Lima va a la final de los play-offs, su rival saldrá de las semifinales entre Cusco FC y Sporting Cristal, todos a duelo de ida y vuelta, por el cupo de Perú 2.

Ahora, Viscarra se concentrará en los amistosos con la ‘Verde’ ante Corea del Sur y Japón, dos selecciones mundialistas, donde el portero busca cumplir el sueño de todo un país: volver a una Copa del Mundo luego de 32 años. “Nos toca un viaje largo, cambiar el chip, prepararnos allá y volver acá para la recta final que va a estar muy linda”, agregó el exThe Strongest.

Guillermo Viscarra tiene contrato por todo el 2026 con Alianza Lima. (Foto: GEC)

El reto del boliviano es culminar este año y tener hasta triple competencia en el 2026: Liga 1, buscando lograr el título con Alianza Lima y cortar la racha del ‘compadre’, la Copa Libertadores, con la mira de su ansiada revancha tras una buena campaña internacional en Copa Sudamericana, y el Mundial de Norteamérica, que sería la cereza a la torta en su carrera.

“Tengo un año más de contrato, estoy feliz en Alianza Lima, muy contento por el año que hemos tenido y esperamos terminarlo de la mejor manera”, aseguró ‘Billy’, dando por descontado que seguirá en Matute el próximo año, pase lo que pase en el Repechaje. Eso sí, en caso consiga el boleto a la Copa del Mundo con Bolivia, Alianza Lima recibirá un ingreso económico por parte de la FIFA por tener un jugador mundialista.

Luego de su doble enfrentamiento por la fecha FIFA, Viscarra volverá luego de su largo viaje a Corea del Sur para meterse de lleno nuevamente al desenlace del Torneo Clausura y los eventuales play-offs. El ‘1′ será clave en la definición para lograr el último boleto a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, y evitar las rondas previas como a principios de año.

Guillermo Viscarra fue convocado en Bolivia para los amistosos ante Corea del Sur y Japón. (Foto: FBF)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando reciba a UTC, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, aunque todavía no ha sido programado por la Liga de Fútbol Profesional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

TE PUEDE INTERESAR