Alianza Lima hizo su tarea en Andahuaylas y se impuso por 2-1 a Los Chankas, consiguiendo un triunfo importante que les permite sacudirse del 2-2 ante Melgar en Matute. Ya que los íntimos descansarán en la fecha 18, estos tres puntos son más que claves para que puedan sostener su presión sobre Cusco FC, en la pugna por terminar en la segunda casilla de la tabla de posiciones acumulada.

Ya en frío, Néstor Gorosito charló con los medios de comunicación y dio sus impresiones sobre lo sucedido en territorio andahuaylino, en donde supieron defender para después hacer daño con el doblete de Paolo Guerrero. En primera instancia, el argentino apuntó a que el trabajo aún no está completo y deben ganar el choque que les queda frente a UTC en la fecha 19.

“Las sensaciones que tenemos es de seguir ganando, mejorando y tratando de ganar todo lo que se nos presente de acá hasta el final de la Liguilla (play-offs)”, manifestó en conferencia de prensa, esperando que puedan llegar a los play-offs con la ventaja de disputar directamente la final por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026.

En cuanto al trámite del compromiso, ‘Pipo’ reconoció que durante los primeros minutos se sintieron cómodos en el campo, pese a que solo tuvieron profundidad en situaciones puntuales. “La sensación es que en el primer tiempo lo teníamos controlado, nos faltaba un poquito de profundidad, pero habíamos tenidos un o dos jugadas como para hacer un gol”, explicó.

En medio de ese mejor desempeño que Los Chankas, los íntimos encontraron los goles de Paolo Guerrero en los momentos precisos y luego supieron aguantar tras el descuento de los locales. “Encontramos el gol, fue justo. El 2-0 siguió siendo justo. Erramos el 3-0, y ellos encontraron el 2-1 y a partir de ahí, con empuje y centro, trataron de inquietarnos”, añadió.

Finalmente, Néstor Gorosito fue enfático al señalar que, si bien hoy por hoy están en la disputa por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores, el objetivo principal de un club como Alianza Lima siempre será levantar el título nacional a fin año, deuda que deberá saldar en el 2026. “El objetivo principal es siempre salir campeones con Alianza Lima”, aseveró.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando reciba a UTC, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, aunque todavía no ha sido programado por la Liga de Fútbol Profesional.

