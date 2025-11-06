Aunque a inicios de temporada muchos dudaron de su capacidad, especialmente por sus 41 años, Paolo Guerrero sigue respondiendo en el campo con goles y grandes rendimientos. Y es que si Alianza Lima se mantiene en la pelea por quedar segundo en el acumulado, es gracias a su gran presente en esta recta final del año: con su doblete para el 2-1 sobre Los Chankas, el ‘Depredador’ llegó a 13 tantos en la Liga 1 2025, con cinco de ellos en los últimos siete partidos.

El último miércoles, con un cuadro íntimo necesitado de una victoria en Andahuaylas después del 2-2 en casa ante Melgar, Paolo se erigió como la figura del compromiso al despacharse con dos goles frente a los ‘Guerreros’. Aunque ha perdido velocidad, el atacante mantiene su voracidad en el área y cuando le dejan una oportunidad frente al arco rival, no perdona.

Tras el pitazo final y ser elegido el MVP del encuentro, el ’34’ de Alianza Lima analizó lo sucedido en este duro duelo contra Los Chankas. En su análisis, reconoció la dificultad del rival en la etapa complementaria, sobre todo cuando llegó el descuento a través de Isaac Camargo a los 73′, algo que los obligó a replegar para evitar el empate.

“Fue un partido difícil en una plaza complicada. Hicimos un buen encuentro, el triunfo fue merecido. Estábamos ganando 2-0, manejamos bien la pelota, luego se nos complicó un poco, pero conseguimos los tres puntos”, manifestó en diálogo con L1 MAX.

Pese a que la altura en Andahuaylas supone un desgaste extra, Guerrero no lo tomó como excusa y, por el contrario, agradeció el respaldo incondicional de la hinchada. “La altura tiene su rol importante aquí, pero lo importante es que se ganó. El cariño de la gente es increíble, la hinchada está como en todas las ciudades. Hay que resaltar el esfuerzo del grupo y seguir trabajando”, acotó.

En medio de la consulta sobre su futuro en el club y la renovación que está cerca de concretarse, el también goleador histórico de la Selección Peruana aclaró que eso se resolverá en su momento y por ahora solo está enfocado en ganar todo lo que resta. Para él, lo más importante en estos momentos es que logren asegurar su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

“El objetivo de Alianza Lima siempre va a ser campeonar. Hoy por hoy, tenemos el objetivo de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ya lo dije: ahora toca enfocarnos en lo que resta del campeonato, clasificar a la Libertadores y luego sentarnos a conversar. Hay que concentrarnos en los partidos que quedan”, explicó.

Por último, Paolo Guerrero se refirió a la nueva camiseta de la ‘Blanquirroja’ y aclaró que, de momento, no le han comunicado algo acerca de un posible homenaje. “Está linda la camiseta. Los muchachos tienen que agarrar ritmo y ese roce internacional que se necesita. No me han dicho nada, pero ahora toca hacer fuerza para que nos vaya bien, así sea en amistosos”, concluyó.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 2-1 a Los Chankas, Alianza Lima volverá a tener actividad luego del parón por la fecha FIFA cuando reciba a UTC, en el partido correspondiente a la fecha 19 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, aunque todavía no ha sido programado por la Liga de Fútbol Profesional.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

