Universitario de Deportes quiere cerrar con broche de oro su invicto Torneo Clausura con dos buenos resultados ante Deportivo Garcilaso, en el Monumental, y Los Chankas en Andahuaylas, donde dio la vuelta en 2024. A la par, en las oficinas del club ya vienen trabajando en el armado del plantel 2026 en busca del ansiado ‘tetra’ con el 80% del plantel renovado, según palabras del director deportivo Álvaro Barco. ¿Posibles fichajes? Por ahora, solo rumores como el caso de Pedro Gallese y Christian Cueva, quienes no fueron descartados por el directivo en una reciente entrevista.

José Carvallo, campeón con Universitario de Deportes en la temporada 2023 y hoy comentarista deportivo, es voz autorizada para hablar del cuadro crema. Compartió con muchos jugadores del actual plantel y también con Jorge Fossati, DT que logró el primer y el tercer título. De hecho, fue compañero del ‘Pulpo’ y de ‘Aladino’ en la Selección Peruana e incluso fueron juntos al Mundial de Rusia 2018, con Ricardo Gareca como entrenador.

Sin embargo el exarquero no ve con buenos ojos la posible llegada de Cueva a Universitario de Deportes. Confía en sus condiciones como futbolista y su talento, pero no lo ve dentro del esquema de Jorge Fossati. “No creo que Cueva vaya a la ‘U’, no encajaría en el sistema de Fossati. Te das cuenta los interiores cómo trabajan, Concha y Pérez Guedes son locomotoras, van y vienen, no lo veo a Cueva así”, explicó en Doble Punta.

La situación de Christian Cueva con Emelec no es sencilla. Si bien tiene contrato con el equipo ecuatoriano hasta junio del 2026, la directiva mantiene una deuda de tres a cuatro meses con el plantel. Además, ‘Aladino’ perdió el puesto y hoy es suplente en el ‘Bombillo Azul’. Según el exarquero Diego Penny en Movistar Deportes, el volante tiene ganas de volver al Perú para estar más cerca de sus hijos y varios clubes de la Liga 1, entre ellos Universitario, tuvieron un primer contacto con él.

José Carvallo fue pieza importante en el campeonato de Universitario en 2023. (Foto: GEC)

“Mi relación con Cueva es la mejor, lo conozco desde que tenía 13 o 14 años, que lo llevamos al club (San Martín). Son temas que quiero discutir con Jorge, no quiero definir nada en ese sentido. Hay que analizar bien las cosas, es un jugador que ha aportado mucho a la selección, ha tenido momentos importantes en sus clubes, pero no quiero dar esa definición en ese momento”, señaló Álvaro Barco en Tiempo Crema, sin descartar la posibilidad del fichaje de Christian Cueva en Ate.

Según el directivo, van a esperar que culmine el Torneo Clausura, a fines de noviembre, para empezar a definir las contrataciones y renovaciones. Están a la espera de la nacionalización de Matías di Benedetto para confirmar su continuidad, mientras que Sebastián Britos y Diego Churín están cerca de la despedida. Además, tiene una reunión pendiente con Jorge Fossati, quien tiene contrato hasta 2026, pero confía en que seguirá en Ate.

José Carvallo cree que la continuidad del ‘Nono’ es una buena decisión y recordó el año que lo tuvo al mando en Universitario de Deportes en 2023 que se coronó con el ‘Matutazo’ ante Alianza Lima. “Jorge (Fossati) es un especialista en meterte en la cabeza que vas a jugar el fin de semana contra el Real Madrid. Es importante que la cabeza no te dé un milímetro para salir a ganar”, señaló el exarquero.

Cabe recordar que luego de salir campeón nacional con Universitario luego de diez años, Carvallo decidió cerrar su ciclo de crema y en 2024 defendió la camiseta de la Universidad César Vallejo, donde no la pasó bien. Este año tuvo un fugaz paso por la Universidad San Martín, pensando en debutar en la Liga 2, pero finalmente tomó la decisión de retirarse. Hoy es comentarista deportivo en L1 MAX.

Christian Cueva tiene contrato con Emelec hasta junio de 2026, pero quiere volver al Perú. (Foto: Emelec)

