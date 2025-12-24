El mercado de pases en la Liga 1 sigue movido, y esta vez se confirmó un nuevo refuerzo en Sport Boys del Callao. El club del puerto sumará a su plantel 2026 al experimentado defensor peruano Gustavo Dulanto, quien en la última temporada defendió los colores del ADT de Tarma, cedido por Universitario de Deportes.

A través de sus redes sociales, el jugador de 29 años expresó su felicidad por llegar a unas de las instituciones con mayor tradición en el fútbol peruano, la misma que se viene armando de buena manera para pelear por los primeros lugares del torneo.

“Feliz de llegar a un club con mucha historia y tradición. Siempre tuve el deseo de poder vestirme de rosado, ya que siempre fui al Callao y veía a la gente amar y defender a su querido Boys”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

En esa línea, también se dirigió al exigente hincha rosado, que ya se manifestó con mensajes de apoyo, aprobando su llegada al equipo que será dirigido por el entrenador colombiano Jaime De La Pava.

“Agradecer a los directivos de Sport Boys por confiar en mi persona y también a los hinchas del Boys por los mensajes de buena vibra que me están enviando. Espero y ansío que este 2026 nos vaya muy bien para poder meter al Boys en un torneo internacional porque la gente lo merece. ¡Chimpun Callao!”, añadió Dulanto.

Gustavo Dulanto jugará en Sport Boys en la temporada 2026. (Foto: Instagram)

El espigado defensor de 1.94 cm debutó profesionalmente en 2015 con camiseta de Universitario y, tras dos temporadas, fue fichado por UTC en 2017 y luego jugó en 2018 y 2018 en Cusco con Deportivo Garcilaso.

En la temporada 2019 dio el salto al fútbol europeo, donde le tocó ser parte de los planteles de Boavista de Portugal, Sheriff Tiraspol de Moldavia, club con el que disputó la Champions League.

Para la temporada 2022 llegó al Riga F.C. de Letonia, pero no contó con la continuidad deseada y decidió regresar al fútbol peruano dos años después, nuevamente a tienda crema.

