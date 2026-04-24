El presente de Sporting Cristal no solo pasa por lo futbolístico, sino también por la exigencia física que implica competir en doble torneo. Luego de dos derrotas ante Palmeiras y Atlético Grau, por Copa Libertadores y Liga, respectivamente. En ese contexto, Gustavo Zevallos tomó la palabra y puso sobre la mesa una realidad que vive el plantel celeste en plena temporada.

El directivo rimense se refirió a la seguidilla de viajes y partidos que afronta el equipo, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. Según explicó, el calendario obliga al grupo a sostener un ritmo muy alto de competencia.

“Es el torneo local, son partidos que siempre los viajes son una cosa, pero bueno, eso es lo que nos toca. Estamos, el jugar en la Copa nos obliga a tener esa doble actividad”, comentó Zevallos, dejando en claro la carga que enfrenta el plantel.

Además, el gerente deportivo lamentó el último resultado obtenido a nivel internacional, aunque dejó en claro que el grupo ya se encuentra enfocado en corregir errores y seguir compitiendo.

“Lástima que el último partido no ha sido el resultado que queríamos, pero nada, pensando siempre en poder superar los errores y mejorar”, añadió, mostrando autocrítica tras la reciente presentación del equipo.

Zevallos también hizo énfasis en el poco tiempo de recuperación que tienen los jugadores entre partido y partido, especialmente cuando se trata de viajes largos por competencias internacionales.

“Hemos llegado hace dos días y en dos días no entrenas, lo único que haces es tratar de recuperarte y ya estamos nuevamente en el aeropuerto”, explicó, evidenciando la intensidad del calendario.

En esa línea, el directivo evitó quejarse, pero dejó en claro que es importante que el hincha entienda la exigencia que implica competir en ambos frentes durante la temporada.

“No me quejo, simplemente lo pongo sobre la mesa para que la gente sepa la exigencia que es tener esta actividad, que realmente no es tan sencillo como muchas veces se piensa”, sostuvo.

Finalmente, Zevallos remarcó que la clave para sostener el rendimiento está en la recuperación de los jugadores. En ese sentido, aseguró que el club busca generar espacios adecuados entre partidos para llegar en las mejores condiciones posibles.

“Son seres humanos y necesitan estar lo más descansados posible para afrontar estos partidos”, concluyó, dejando claro que la gestión física será determinante para lo que resta de la temporada.

¿Cuándo jugará Sporting Cristal?

Los celestes viajaron rumbo a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, el sábado 25 a las 3:30 p.m por la jornada 12 del Torneo Apertura.

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