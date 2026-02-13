Sporting Cristal sabe que se viene una seguilla importante de partidos, tanto en el Torneo Apertura, donde no ha podido sumar de a tres en las dos primeras jornadas, como en la Copa Libertadores, donde debutará este martes en Paraguay ante 2 de Mayo por la Fase 2. Antes del inicio del torneo local, y consciente del apretado calendario, la directiva celeste solicitó reprogramar su partido ante Juan Pablo II, programado para este sábado 14 en Chongoyape, pero su pedido no prosperó. Por ello, el club rimense deberá afrontar dos partidos con 72 horas de diferencia.

“Nosotros hemos pedido la reprogramación antes de que inicie el torneo. Conversamos con Jesús Gonzales (gerente de la Liga de Fútbol Profesional) y no tuvimos una respuesta idónea. Ahora tenemos que salir corriendo para jugar el sábado, regresar esa misma noche de Chongoyape, hacer regenerativo el domingo y viajar el lunes rumbo a Paraguay”, declaró Gustavo Zevallos, director deportivo celeste, en El Comercio.

Se supo que Sporting Cristal propuso disputar el encuentro el viernes 13 para ganar un día adicional de descanso y preparar la logística del viaje a Paraguay para su estreno copero. Sin embargo, esto no se concretó. “Ese cambio era manejable. Tienen un discurso en el que aseguran que buscan que el fútbol peruano crezca y fortalecer lo institucional, pero en la práctica no hay apoyo”, añadió Zevallos.

De hecho, el directivo celeste dejó entrever que la negativa pudo haber tenido un trasfondo dirigencial. “Seguramente el que se debe haber opuesto es Agustín Lozano porque ese es su equipo (Juan Pablo II). Finalmente el rival tiene un vínculo familiar con el club al que vamos a enfrentar”, apuntó Zevallos, quien dio detalles de la logística del equipo de Paulo Autuori de cara a su duelo con 2 de Mayo.

Tras jugar el sábado en Chongoyape, ciudad a la que llegará vía terrestre desde Chiclayo en una hora, el plantel regresará esa misma noche en bus hacia Chiclayo para volar a Lima. El domingo realizará trabajos regenerativos y el lunes volverá a viajar, esta vez rumbo a Mato Grosso del Sur en Brasil, frontera con Paraguay. Luego del partido del martes en Pedro Juan Caballero, descansarán en tierras paraguayas y volverán a la capital el día siguiente.

“En la Copa hay que estar en silencio. No hay que hacer tanto ruido y trabajar para sacar adelante las llaves de eliminación directa que siempre son complicadas. Nosotros estamos mentalizados y vamos a respetar al rival jugando a nuestro estilo, poniendo la pelota al piso”, agregó el directivo celeste, quien espera que la suerte del club rimense sea distinta a la de Alianza Lima, que fue eliminado por el cuadro paraguayo.

Gabriel Santana no estará frente a Juan Pablo II por una molestia física y jugará sí o sí ante 2 de Mayo en Paraguay por no ser de gravedad. Ojo, entre el duelo de ida y vuelta por la Fase 2 de la Copa Libertadores, los celestes tendrán que recibir a Universitario de Deportes en el Alberto Gallardo en el duelo más complicado en lo que va del año.

Sporting Cristal busca en Chongoyape su primera victoria en el torneo. (Foto: César Bueno / GEC)

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Juan Pablo II?

El partido será transmitido a través de la señal del canal L1 MAX (antes Liga 1 MAX), que se puede disfrutar en diferentes operadores tanto en el Perú como en el extranjero, por lo que aquí te compartimos el detalle. Además, todas las incidencias de la jornada las encontrarás en la web de Depor.

Claro TV: 10 SD, 510 HD

DIRECTV: 604 SD, 1604 HD

Best Cable: 12 SD, 6.2 HD

Movistar TV: 14 y 714 HD

¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal vs. Juan Pablo II?

Este encuentro entre Sporting Cristal vs. Juan Pablo II se disputará este sábado 14 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo. El partido está programado para iniciar a la 3:15 p.m., hora peruana, con pocas localidades disponibles por la gran expectativa entre los hinchas bajopontinos.

