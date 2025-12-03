Sporting Cristal no pudo sacar una diferencia en la semifinal de ida de los play-offs ante Alianza Lima, y el 1-1 final dejó la llave abierta para la definición en Matute, sabiendo que el ganador se medirá a Cusco FC en otra serie de ida y vuelta por el cupo a la Copa Libertadores 2026. En ese sentido, para Roberto Palacios el resultado fue una decepción por las situaciones de gol que generó el equipo de Paulo Autuori, sobre todo en el primer tiempo. De todos modos, tiene la plena confianza en que podrán remontar la llave en el barrio de La Victoria.

“Todavía no hay nada dicho, me gustó Cristal en el primer tiempo, tuvo varias oportunidades. A darle vuelta el sábado, no queda de otra”, declaró al paso el ídolo celeste, quien presenció el partido en el Estadio Nacional en medio de otras figuras de Sporting Cristal. Eso sí, no tuvo reparos en criticar el estado de la cancha pues hace unos días fue parte del partido de leyendas de la Selección Peruana contra figuras de la Conmebol.

“El campo estaba en mal estado. Yo jugué hace unos días y el campo estaba en pésimas condiciones. Es más, se ve en esa jugada que se resbala Vizeu”, declaró el ‘Chorri’, apuntando a una de las jugadas más claras del partido: el brasileño Felipe Vizeu quedó mano a mano con Guillermo Viscarra, pero se tropezó y no pudo controlar ni definir, desperdiciando una clarísima situación de gol.

Roberto 'el Chorri' Palacios con la camiseta del Sporting Cristal (Foto: Prensa SC).

Eso sí, más allá de su hinchaje e identificación con Sporting Cristal, el ‘Chorrillano’ no fue mezquino y reconoció el rendimiento de Alianza Lima y en especial de Hernán Barcos, autor del gol del empate y quien se despedirá de tienda íntima, luego de cinco temporadas, una vez culminado los play-offs.

“(Hernán) Barcos tiene mucha calidad a pesar de la edad, es un ejemplo para muchos chicos, por cómo se entrena, cómo se prepara”, declaró Palacios, quien no quiso responder sobre si el ‘Pirata’ podría ser un buen refuerzo para la próxima temporada en Sporting Cristal, luego de que quede libre.

Eso sí, el ‘Chorri’ prometió acompañar al equipo y seguir de cerca la preparación para el compromiso de vuelta contra Alianza Lima, donde los celestes se juegan su futuro en la próxima Copa Libertadores. En caso de no remontar, el equipo de Paulo Autuori tendrá que jugar la edición copero del 2026 desde la fase previa.

Felipe Vizeu se falló increíble ocasión de gol. (Fotos: Giancarlo Ávila / @photo.gec)

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Después de este empate por 1-1 en el Estadio Nacional, Sporting Cristal volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Alianza Lima, en el partido correspondiente a la vuelta de la semifinal de los play-offs de la Liga 1 por el cupo de Perú 2 en la Copa Libertadores 2026. Dicho duelo se disputará el sábado 6 de diciembre desde las 8:00 p.m. y tendrá lugar en el Alejandro Villanueva.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 MAX, Zapping, DGO, Claro Video y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

