Pese a que FC Cajamarca no está atravesando por un buen momento en la Liga 1, ubicándose en la última casilla de la tabla de posición con cinco puntos y peleando por no descender, todo hace indicar que tendremos Hernán Barcos para rato. A sus 41 años, muchos pensaban que este sería la última temporada del argentino como futbolista profesional, no obstante, en su última entrevista con Enfocados dejó en claro que eso es algo que todavía no lo tiene cerrado.

Barcos reveló que físicamente todavía se siente cómodo y la edad aún no ha mermado su tranquilidad dentro del campo, algo que se ha evidenciado en este inicio de año, a pesar del mal presente de FC Cajamarca: registra siete goles y, junto. Carlos Garcés de Cienciano, son los máximos artilleros de la Liga 1. En ese sentido, dejó la puerta abierta a seguir en actividad, al menos un año más.

“El año pasado, comenzando el año, le digo a mi señora ‘este va a ser el último’, en el 2025. Y comenzó también el año, y en febrero le digo ‘no me voy a retirar’. Voy a seguir un poquito más, hasta que me den las piernas”, afirmó, en diálogo con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

El cordobés contó cómo es su día a día en el club cajamarquino, dejando en claro que todavía se siente pleno para competir, ya que disfruta todo lo que implica entrenar profesionalmente: levantarse temprano, ir a la concentración, hacer trabajos físicos y tocar el balón. Para el exjugador de Alianza Lima, el día que deje de disfrutar de todo eso será durísimo.

“Uno se da cuenta cuando no puede competir, y yo lo vivo, lo disfruto. Me levanto a las 7:00 de la mañana y lo disfruto, voy a sufrir el día que no haga eso (...) Creo que, todavía no lo tengo definido. Creo que si con FC Cajamarca conseguimos un torneo internacional nadie sabe”, apuntó, explicando si su equipo remonta en la temporada y clasifica a un torneo internacional, podría ser clave para su continuidad.

Hernán Barcos registra siete goles en la Liga 1 2026. (Foto: ITEA Sports)

En otro momento de la entrevista, Barcos se refirió a su pasado en Alianza Lima y cómo vivió los títulos del 2021 y 2022. Al ser consultado particularmente por Guillermo Salas, el delantero dejó en claro que muchas cosas cambiaron en el comportamiento de su extécnico cuando pasó de ser el interino a tener el cargo de manera oficial. Pese a que destacó el hecho de que los haya sacado campeones en el 2022, aclaró que su gestión de grupo no fue buena en el 2023 y eso le terminó costando.

“‘Chicho’ era asistente. Agarra el interinato, muy bien. Hasta salimos campeones. ‘Chicho’ cambió; desde el interinato hasta el día que le dieron el contrato, hubo un cambio. En la gestión, en las formas. Yo creo que eso le hizo mal. Con una buena gestión pudo estar en el club. Ganamos el Apertura caminando; se va para el Clausura. Si manejaba algunas cosas diferentes, pudo estar hasta ahora en Alianza. Le costó ese salto”, sentenció.

Hernán Barcos ganó dos títulos nacionales en Alianza Lima. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar FC Cajamarca?

Luego de perder por 3-0 a manos de Cienciano, Alianza Lima volverá a tener actividad luego de la fecha FIFA cuando reciba a Los Chankas, en el compromiso correspondiente a la jornada 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Este encuentro está programado para el lunes 6 de abril desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Héroes de San Ramón.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes llamado Liga 1 MAX), canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV, Claro TV, WIN TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 MAX, Movistar TV App, DGO, Claro Video, Zapping y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, recuerda que podrás seguir todas las incidencias del partido a través de la web de Depor.

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