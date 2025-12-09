Tras confirmarse hace un par de semanas que su exitoso ciclo en La Victoria había llegado a su fin, Hernán Barcos se ha convertido en la pieza más codiciada del mercado de pases peruano. El exjugador de Alianza Lima busca resolver su futuro de cara al próximo año luego de cerrar una etapa histórica de cinco años en el equipo blanquiazul. Ahora, con el pase en su poder, el delantero argentino evalúa las mejores opciones para continuar su carrera, y lo que parecía una negociación encaminada con un club tradicional, ha dado un giro inesperado.

Días atrás se conoció que Sport Boys del Callao había mostrado un interés formal por el ‘Pirata’, intentando convertirlo en su fichaje estrella. No obstante, no corren solos en la carrera, ya que el club Albión FC de Uruguay también ha sondeado al atacante. A pesar de estos acercamientos, aún no hay nada confirmado con respecto a su futuro, manteniéndose el suspenso sobre qué camiseta vestirá en la temporada 2026.

La situación con el cuadro porteño es compleja. El periodista Gustavo Peralta detalló el estado de las conversaciones: “Boys sigue pugnando y luchando para tenerlo, pero también debo decir que a Barcos, por lo que me dijeron, al menos hasta hoy, no le ha cerrado la puerta de Boys”. Sin embargo, el comunicador aclaró que la propuesta chalaca “no le terminó de cerrar” al jugador, y las razones van más allá de los números del contrato.

Hernán Barcos. (Foto: Alianza Lima)

Según explicó Peralta, las dudas de Barcos pasan por la estructura del club. “No solo por lo económico, no solo eso, sino porque creo que esperaba un Boys más consistente administrativamente y también en la gerencia deportiva”, mencionó el periodista. Esta falta de garantías institucionales en el Callao ha dejado una grieta abierta que un nuevo competidor.

En medio de este escenario, Peralta soltó la bomba: “También me dijeron que FC Cajamarca se interesaba de él”. Lo que parecía solo un interés se materializó rápidamente con hechos concretos. Se supo, gracias a la información del periodista Luis Padilla, que Hernán Barcos llegó este martes a la ciudad de Cajamarca.

Aunque en un principio se especuló que su presencia en la sierra norteña podría responder a un viaje familiar o de placer, la realidad parece ser otra. Diferentes fuentes señalan que el atacante fue recibido personalmente por Omar Zavaleta, propietario de FC Cajamarca. Este recibimiento por parte de la máxima autoridad del club indica que las negociaciones podrían estar en una etapa presencial y decisiva.

Hernán Barcos en su viaje a Cajamarca junto a su familia. (Foto: Palco VIP)

El contexto del posible nuevo destino de Barcos es prometedor. El FC Cajamarca es el reciente campeón de la Liga 2 y se ha ganado el derecho de debutar en la máxima categoría del fútbol peruano en la temporada 2026. El club busca armar un plantel competitivo para no ser un ave de paso en primera, y ven en el argentino al líder ideal para comandar este proyecto.

La posibilidad de sumar a un referente de la talla de Barcos sería un golpe mediático y deportivo monumental para su primera campaña en la élite. Para FC Cajamarca, fichar al goleador no solo aseguraría jerarquía en el área, sino que enviaría un mensaje de poder y ambición al resto de equipos de la Liga 1, arrebatándole el fichaje a un histórico como Sport Boys.

TE PUEDE INTERESAR